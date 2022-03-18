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    Очільниця «Дзеркала тижня» лякає своїх друзів штурмом Києва, посилаючись на американців, – Арестович

    Дружина екс-міністра оборони Анатолія Гриценка Юлія Мостова розсилає своїм друзям повідомлення про "страшний ракетний удар по Києву", який нібито матиме місце сьогодні, 18 березня, заявив Арестович - Очільниця «Дзеркала тижня» лякає своїх друзів штурмом Києва, посилаючись на американців, – Арестович
    Дружина екс-міністра оборони Анатолія Гриценка Юлія Мостова розсилає своїм друзям повідомлення про "страшний ракетний удар по Києву", який нібито матиме місце сьогодні, 18 березня, заявив Арестович
    фото: Facebook Гриценка

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про чутки, які нібито розповсюджує головредка «Дзеркала тижня» Юлія Мостова

    Йдеться про можливий штурм Києва російськими військами. Про це Арестович розповів у Facebook.

    За його словами, Мостова розсилає своїм друзям інформацію про те, що Київ нібито сьогодні піддасться масованій ракетній атаці. Також вона заявляє, що на столицю України чекає «останній штурм» з боку російських окупантів.

    При цьому, зауважив Арестович, головредка «Дзеркала тижня» посилається на американських високопосадовців, які нібито надали їй такі дані.

    За словами радника голови ОП, цю інформацію (про розповсюдження Мостовою чуток – ред.) ще треба перевірити, але «вона схожа на правду».

    Реакція самої Юлії Мостової на заяву Арестовича поки що невідома.

    Нагадаємо, що під час російсько-української війни в українському інформаційому просторі з’явилося чимало фейків та вкидів, починаючи з найпершого дня бойових дій.

    Частину цих вкидів, зокрема, про заклик нібито скласти зброю і капітулювати перед Росією, спростовував сам президент Володимир Зеленський.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Очільниця «Дзеркала тижня» лякає своїх друзів штурмом Києва, посилаючись на американців, – Арестович