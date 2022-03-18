Укрзалізниця оголосила про додатковий потяг із Харкова до Львова

Поїзд Інтерсіті+ відправиться о 14:30

Компанія «Укрзалізниця» додає ще один потяг із Харкова до Львова, який відправиться сьогодні о 14:30. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.

«Укрзалізниця додає ще один евакуаційний рейс з Харкова до Львова 18 березня. Поїзд Інтерсіті+ відправиться о 14:30», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» кожного дня евакуйовує людей із міст, які знищують російські окупанти. Зокрема, компанія опублікувала графік додаткових поїздів на 18 березня.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» створює стратегічний запас продуктів по всій Україні – Шмигаль. Також за три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки.