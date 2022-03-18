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    Укрзалізниця оголосила про додатковий потяг із Харкова до Львова

    Укрзалізниця оголосила про додатковий потяг із Харкова до Львова
    фото з відкритих джерел

    Поїзд Інтерсіті+ відправиться о 14:30

    Компанія «Укрзалізниця» додає ще один потяг із Харкова до Львова, який відправиться сьогодні о 14:30. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.

    «Укрзалізниця додає ще один евакуаційний рейс з Харкова до Львова 18 березня. Поїзд Інтерсіті+ відправиться о 14:30», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, «Укрзалізниця» кожного дня евакуйовує людей із міст, які знищують російські окупанти. Зокрема, компанія опублікувала графік додаткових поїздів на 18 березня.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» створює стратегічний запас продуктів по всій Україні – Шмигаль. Також за три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Львів Україна окупація #stoprussia
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    Укрзалізниця оголосила про додатковий потяг із Харкова до Львова