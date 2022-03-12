У РФ скаржаться на «травлю росіян» за кордоном

РФ хоче звернутися в міжнародний арбітраж через «цькування росіян та російськомовних людей»

Депутат держдуми РФ Віталій Мілонов запропонував звернутися до міжнародного арбітражу щодо «цькування росіян» за кордоном на тлі війни в Україні, яку він називає «спецоперацією». Відповідне звернення направлено голові мінцифри Максуту Шадаєву.

Мілонов зазначив, що в західних країнах почастішали випадки прояву русофобії і шовінізму стосовно росіян, які там перебувають. Травлю, за його словами, зазнають студенти, фахівці, представники творчих професій та звичайні громадяни, а особливу роль у цьому відіграють соціальні мережі та ЗМІ.

Крім того, подібні повідомлення спостерігаються в російському сегменті глобальної мережі, що провокує зростання напруги вже всередині Росії. Мілонов висловив думку про те, що такі повідомлення «спотворюють історію нашої держави, формують неправильне уявлення про міжнародну обстановку, закликають до бойкоту російських товарів та компаній», а також ображають громадян.

У зв'язку з цим він просить мінцифри РФ оцінити доцільність розробки цифрового механізму пошуку та блокування подібного цифрового контенту в Росії, що розпалює ворожнечу, а також підготовки звернення до міжнародного арбітражу з питання цькування росіян та російськомовних людей на інтернет-майданчиках у ряді західних країн.

До слова, Роскомнадзор заявив, що заблокує Instagram, а суд визнав корпорацію Meta екстремістською організацією.

Керівник Instagram Адам Моссері назвав дату блокування соцмережі в РФ.