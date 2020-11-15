Другий тур місцевих виборів: явка мала, черг немає
Луцьк. Санітайзери на території дільниці
Деякі дільниці зовсім порожні
Ранок другого туру виборів мерів в низці українських міст проходить спокійно. Санітарний режим на дільницях для голосування дотримується.
При цьому деякі з них зовсім порожні, повідомляє сайт Чесно.
Явка на дільницях станом на 10.00, після 2 годин голосування:
- Луцьк, дільниця 071042 – проголосували 2,7% виборців (55 з 2023);
- Кам’янець-Подільський, дільниця 681353 – проголосували 3,7% виборців (70 із 1916);
- Херсон, дільниця 650734 – проголосували 2,9% виборців (57 із 1985);
- Одеса, дільниця 511300 – проголосували 3% виборців (63 із 2118);
- Українка. дільниця на території місцевої лікарні – проголосували 4,5% виборців.
Кам’янець-Подільський. ТВК - всі дільниці відкрились без проблем
Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбудеться другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови відбудеться у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).
Крім того, сьогодні у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.