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    Політика

    Другий тур місцевих виборів: явка мала, черг немає

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    <p>Луцьк. Санітайзери на території дільниці</p> - Другий тур місцевих виборів: явка мала, черг немає

    Луцьк. Санітайзери на території дільниці

    Фото Чесно

    Деякі дільниці зовсім порожні

    Ранок другого туру виборів мерів в низці українських міст проходить спокійно. Санітарний режим на дільницях для голосування дотримується.

    При цьому деякі з них зовсім порожні, повідомляє сайт Чесно.

    Явка на дільницях станом на 10.00, після 2 годин голосування:

    • Луцьк, дільниця 071042 – проголосували 2,7% виборців (55 з 2023);
    • Кам’янець-Подільський, дільниця 681353 – проголосували 3,7% виборців (70 із 1916);
    • Херсон, дільниця 650734 – проголосували 2,9% виборців (57 із 1985);
    • Одеса, дільниця 511300 – проголосували 3% виборців (63 із 2118);
    • Українка. дільниця на території місцевої лікарні – проголосували 4,5% виборців.

    2_23Кам’янець-Подільський. ТВК - всі дільниці відкрились без проблем

    Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбудеться другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови відбудеться у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

    Крім того, сьогодні у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

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    Теги: вибори українці
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