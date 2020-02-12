Два демократи покинули президентську гонку у США



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На праймеріз в Нью-Гемпширі попередньо лідирує Берні Сандерс

Число претендентів в кандидати на пост президента США з боку демократів скоротилося до дев'яти

Сенатор від Колорадо Майкл Беннетт і підприємець Ендрю Янг оголосили, що не братимуть участі в передвиборній гонці за право балотуватися в президенти США від Демократичної партії.

Про це повідомляє CNN.

Відзначається, що про це стало відомо в ході проведення праймеріз в Нью-Гепширі.

Янг пояснив своє рішення тим, що у нього відсутні шанси на перемогу.

У свою чергу Беннет під час свого виступу, який транслював телеканал ABC, заявив, що рішення про припинення кампанії є доцільним.

Таким чином, число претендентів в кандидати на пост президента США з боку демократів скоротилося до дев'яти.

Так, сенатор лівих поглядів Берні Сандерс наразі має підтримку майже 26%. На другому місці тримається помірний демократ, ексмер міста Саут-Бенд Піт Буттіджіч (24,3%). Далі йдуть жінки-кандидатки, сенаторки Емі Клобушар (20%) і Елізабет Уоррен (9%). Замикає першу п'ятірку колишній віцепрезидент США Джо Байден (8,5%), який донедавна вважався лідером перегонів в більшості штатів.

На праймеріз у Республіканській партії, за результатами підрахунку близько 70% голосів, найбільшу підтримку зберігає Дональд Трамп (понад 85%). Ще один кандидат, Білл Уелд має трохи більше 9% підтримки. Решта претендентів не отримали й одного відсотка голосів виборців.

Нагадаємо, американський мільярдер Майкл Блумберг офіційно оголосив, що балотуватиметься на виборах президента США-2020.