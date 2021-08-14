Два космічних зонди облетіли Венеру (відео)

Дослідницькі місії апаратів не спрямовані на вивчення Венери, проте обидва апарати пролітали навколо планети

Два космічних зонди облетіли Венеру на початку серпня, виконуючи чергові гравітаційні маневри в рамках своїх місій. Йдеться про апарати Solar Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) і BepiColombo Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA).

Solar Orbiter пролетів на відстані 7 тис. 995 км від поверхні Венери, проте його основна камера постійно повернена у бік Сонця, пише European Space Agency.

BepiColombo націлений на вивчення Меркурія, тому його основна камера розкриється, коли апарат наблизиться до цієї планети. Проте і цей зонд зафіксував зближення із Венерою.

Апарати-дослідники облетіли Венеру. Автор: European Space Agency

На обробку отриманих даних вчені витратять кілька місяців.

Венера очима дослідницького апарату. Автор: European Space Agency

Місія Solar Orbiter націлена на вивчення полярних областей Сонця, недоступних з Землі та інших місць екліптики.

До слова, марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США на Марсі почав шукати ознаки давнього життя на Червоній планеті.

Додамо, що нещодавно Китайський марсохід надіслав селфі з Червоної планети.

Раніше йшлося про те, що марсохід NASA Perseverance зробив ще одну зупинку під час своєї подорожі, щоб досліджувати кратер Джезеро на наявність ознак древнього життя.

Як повідомлялось раніше, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса та почав надсилати на Землю фото поверхні Червоної планети.