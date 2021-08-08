На Марсі знайшли загадкову арку (фото)

Знайдене утворення зберігає свою форму навіть попри вплив вітру та ерозію

Марсохід Curiosity виявив на Марсі загадкову структуру з каменю, яка нагадує арку. Вона зберігає свою форму навіть попри вплив вітру та ерозію, повідомляє CNET.

Curiosity займається дослідженням кратера Гейла, в якому розташовується гора Шарп. Раніше йому вдалося отримати детальні зображення тонкої нерівної арки.

Геолог NASA Ебігейл Фрейман описує видовище як «особливо химерне зображення цікавої скельної текстури». Вона зазначила, що фото Марса показують поширеність невеликих нерівностей і грудок, які виступають над поверхнею.

На цей час марсохід вивчає перехідну зону між «глинистим блоком» і «сульфатовмісним блоком». Обидві області можуть бути свідченням існування водойм у цьому регіоні в далекому минулому. Поле огляду знімків, на які потрапила арка, становить всього 16,5 сантиметрів. Вчені вважають, що вона утворена з матеріалу, який здатний протистояти ерозії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що марсохід-фотограф Perseverance зробив нові світлини Червоної планети під час дослідження зразків ґрунту у рамках місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

Раніше Китайське національне космічне управління опублікувало нові зображення Червоної планети, зроблені марсоходом Zhurong.

Також марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США на Марсі почав шукати ознаки давнього життя на Червоній планеті.

Додамо, що нещодавно Китайський марсохід надіслав селфі з Червоної планети.

Раніше йшлося про те, що марсохід NASA Perseverance зробив ще одну зупинку під час своєї подорожі, щоб досліджувати кратер Джезеро на наявність ознак древнього життя.

Як повідомлялось раніше, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса та почав надсилати на Землю фото поверхні Червоної планети.