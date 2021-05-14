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    «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на перші міжнародні поїзди в Європу

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    «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на перші міжнародні поїзди в Європу
    Фото з відкритих джерел

    Потяги курсуватимуть з 1 червня щоденно з відправленням із Захоні та Чопа виключно на дільниці Захонь-Чоп-Захонь

    Перші міжнародні залізничні маршрути з України запустять вже з 1 червня. Поїзди курсуватимуть в Угорщину та Австрію. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в Telegram.

    Так, «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на пасажирські поїзди прикордонного сполучення за напрямком Чоп-Захонь (Угорщина).

    Потяги курсуватимуть з 1 червня щоденно з відправленням із Захоні та Чопа виключно на дільниці Захонь-Чоп-Захонь.

    Також УЗ відкрила продаж квитків на 2 безпересадкові вагони за маршрутом Київ-Відень з відправленням із Києва з 1 червня та у зворотному напрямку із Відня з 2 червня щоденно.

    «Слідкуйте за інформацією щодо умов в’їзду та діючих обмежень на території іноземних держав на сайті МЗС і відповідних посольств та подорожуйте безпечно», – написав Криклій.

    Водночас, міністр наголосив, що контроль за дотриманням усіх протиепідеміологічних заходів буде посилено.

    Тим часом, «Укрзалізниця» заплатить 75 тис. грн компенсації доньці чоловіка, якого переїхала електричка.

    Теги: МЗС Укрзалізниця Угорщина Владислав Криклій
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