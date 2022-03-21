Обстріл росіянами «Сумихімпрому». Яка зараз ситуація на підприємстві

Станом на зараз рятувальники завершили роботи по осадженню аміачної хмари

Загрози населенню немає – пресслужба підприємства

21 березня 2022 року о 02. 58 на державному підприємстві «Сумихімпром» відбулась надзвичайна ситуація.

В результаті обстрілу заводу був пошкоджений трубопровід аміаку в цеху складних мінеральних добрив. В результаті розгерметизації трубопроводу спрацювали аварійні системи захисту, при цьому відбувся незначний витік аміаку.

Наразі наслідки надзвичайної ситуації повність ліквідовані власними силами та силами ДСНС – трубопровід загерметизований, накладено спеціальний бандаж. Підрозділи ДСНС завершили роботи по осадженню аміачної хмари.

Жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає. Персонал підприємства та співробітник ДСНС проявили мужність та злагоженність під час ліквідації наслідків аварії – всі дії відбувались чітко з Планом ліквідації аварійних ситуацій.

На жаль, один зі співробітників підприємства отримав травму, наразі йому вже надана оперативна медична допомога.

Працівниками ПАТ «Сумихімпром» розпочаті регламентні роботи по відновленню технологічного процесу. Підприємство було екстрено зупинено в перший день війни – 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, у ніч на 21 березня у Сумах на підприємстві «Сумихімпром» стався витік аміаку.

«Витік аміаку Сумихімпром! Зона ураження радіусом приблизно 5 км!», – повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Хмару аміаку вітром понесло на с. Новоселиця. Загрози населенню міста немає. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Аміак є вкрай отруйним, вогненебезпечним газом. Розпізнати його можна по різкому запаху та їдкому смаку. Кольору цей газ не має. Міністерство охорони здоров'я розповідає, як діяти у разі отруєння цим газом.