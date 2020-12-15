Два роки тому була створена єдина помісна Українська православна церква

15 грудня 2018 року в Софійському соборі в Києві відбулась історична подія - Об'єднавчий собор, по закінченню якого було оголошено про створення нової Української помісної церкви

Українська православна церква з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України

Два роки тому 15 грудня на Об'єднавчому соборі українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до Помісної церкви.

«Єдина незалежна помісна Українська православна церква відбулася. Це доконаний і незворотній факт. І шляху назад – немає!», – заявив з нагоди другої річниці створення помісної церкви предстоятель Української православної церкви Блаженнійший митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній у співслужінні з архієреями сьогодні звершить подячний молебень в Соборі Святої Софії Київської. Молебень розпочнеться о 12:30. Долучитися до спільної молитви можна буде за допомогою онлайн трансляції.

Нагадаємо, що 25 жовтня Синод Православної церкви Кіпру підтримав рішення архиєпископа Хризостома визнати Українську православну церкву.

Станом на листопад 2020 року помісну українську церкву визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

Українська православна церква отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ. Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, Українська православна церква з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.

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