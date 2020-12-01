УПЦ МП прокоментувала намір патріарха Варфоломія відвідати з візитом Україну
УПЦ МП традиційно звинуватила Вселенську патріархію в «організації тиску» на представників російської церкви в Україні
Керуючий справами УПЦ МП (РПЦ в Україні) митрополит Антоній звинуватив патріарха Варфоломія в провокуванні «потужної хвилі тиску» на Московський патріархат в Україні. Коментар Антонія опублікувала прес-служба УПЦ МП.
За словами ієрарха РПЦ, було б добре, якби патріарх Варфоломій «хоча б на кілька хвилин побував в декількох населених пунктах України», у яких, за його словами, відбуваються «гоніння» на Московський патріархат.
«Оскільки існують сотні таких випадків та інцидентів, пов’язаних з людським горем, болем і стражданнями. І, як не крути, але левову частку відповідальності за них несе саме патріарх Варфоломій, який в гонитві за безмежною владою легалізував український розкол і тим самим спровокував потужну хвилю тиску, а також гонінь на віруючих Української Православної Церкви», – заявив Антоній.
Візит патріарха Варфоломія до України відбудеться в серпні 2021 року на День незалежності України. Він буде здійснений на офіційне запрошення президента Володимира Зеленського. Вселенський патріарх планував візит в Україну ще з 2019 року, проте його приїзду завадила пандемія.
У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.
Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.
За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.
ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.
Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.
З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.
РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.