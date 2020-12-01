УПЦ МП прокоментувала намір патріарха Варфоломія відвідати з візитом Україну

УПЦ МП традиційно звинуватила Вселенську патріархію в «організації тиску» на представників російської церкви в Україні

Керуючий справами УПЦ МП (РПЦ в Україні) митрополит Антоній звинуватив патріарха Варфоломія в провокуванні «потужної хвилі тиску» на Московський патріархат в Україні. Коментар Антонія опублікувала прес-служба УПЦ МП.

За словами ієрарха РПЦ, було б добре, якби патріарх Варфоломій «хоча б на кілька хвилин побував в декількох населених пунктах України», у яких, за його словами, відбуваються «гоніння» на Московський патріархат.

«Оскільки існують сотні таких випадків та інцидентів, пов’язаних з людським горем, болем і стражданнями. І, як не крути, але левову частку відповідальності за них несе саме патріарх Варфоломій, який в гонитві за безмежною владою легалізував український розкол і тим самим спровокував потужну хвилю тиску, а також гонінь на віруючих Української Православної Церкви», – заявив Антоній.

Візит патріарха Варфоломія до України відбудеться в серпні 2021 року на День незалежності України. Він буде здійснений на офіційне запрошення президента Володимира Зеленського. Вселенський патріарх планував візит в Україну ще з 2019 року, проте його приїзду завадила пандемія.