Дві хвилини на одного абітурієнта. Відомий режисер розказав, як тепер набирають студентів в театральні виші



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Вступити в українські театральні виші стало ще складніше

Керівник Молодого театру Андрій Білоус констатує знищення традиційної української національної системи освіти

Вступити до творчого вишу художньо обдарованій дитині нині складніше, ніж ще рік чи два тому. Цю проблему озвучив відомий український режисер та педагог, заслужений діяч мистецтв, керівник Київського Національного Молодого театру Андрій Білоус в інтерв’ю «Главкому».

На думку театрального педагога, нова система складання іспитів, запроваджена з використанням результатів ЗНО, не дає вільно дихати претендентам на творчі спеціальності. За словами БІлоуса, відтепер немає попереднього відбору, що раніше продовжувався близько пів року, за якого вступна комісія відбирала кращих претендентів на вступ до театрального вузу за творчими здібностями, а до екзаменів допускалися кращі з кращих. Нині всі охочі можуть подати документи до вступу, тож на кожного абітурієнта у членів комісії є не більше двох хвилин. За цей час виявити здібності до акторства просто неможливо, жаліється режисер.

«За три дні майстри мають прослухати приблизно 600 дівчат та хлопців. За вісім годин робочого дня – без перерви – це лише дві з половиною хвилини(!) на кожну з претенденток, яка має виявити свої здібності та таланти... – скаржиться Білоус. – Крім того, до балів, які абітурієнти отримують з фахових іспитів, додаються бали ЗНО та Атестату, які з метою боротьби з корупцією залишаються невідомими для комісії. Як результат, найталановитіші діти, які інколи мають нижчий бал загальноосвітніх предметів, програють у підсумку тим, хто не такий талановитий, але краще вивчив історію чи математику. Це, дійсно, абсурд. Сергій Бубка стрибає шість метрів, а йому кажуть, у вас ЗНО менше, тому медаль дістанеться тому, хто краще знає математику».

За словами режисера, раніше загальноосвітні іспити мали важливе, але не вирішальне значення. Зараз же все навпаки. «Так новий уряд хоче боротися з корупцією при вступі до вишів. Ректори вишів не можуть вплинути на ситуацію, їх у міністерстві освіти просто не хочуть чути», - розповідає режисер.

«Загальнонаціональна боротьба з корупцією у нас інколи набуває спотворених форм, за яких з водою виплескують і немовля... Зараз дійсно триває послідовне знищення традиційної української національної системи освіти, зокрема системи вступу в театральний вуз, яка відточувалася протягом тривалого часу, – коментує «Главкому» цю тему відомий український режисер та педагог, заслужений діяч мистецтв, керівник Київського Національного Молодого театру Андрій Білоус. – Національну систему формували наші видатні майстри, педагоги – культові актори та режисери України, серед яких багато великих легендарних імен».

Нагадаємо, попри карантин і пов’язані з ним складнощі, в Україні все-таки відбулося зовнішнє незалежне оцінювання, (хоча згідно з ухваленим законом його можна було пройти за бажанням). У тестуванні взяли участь майже 380 тисяч випускників, найпопулярнішими предметами були українська мова і література, історія та математика. Найрідше вибирали іноземні мови: французьку, німецьку та іспанську.