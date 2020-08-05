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    У світі

    Ізраїль оприлюднив нові правила в'їзду для іноземців

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    <p>МВС Ізраїлю оновило правила в'їзду для іноземних громадян</p> - Ізраїль оприлюднив нові правила в'їзду для іноземців

    МВС Ізраїлю оновило правила в'їзду для іноземних громадян

    Зміни, зокрема, стосуються членів сімей ізраїльських громадян і постійних жителів країни

    Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю внесло зміни в правила в'їзду на територію країни іноземних громадян. Зміни, зокрема, стосуються членів сімей ізраїльських громадян і постійних жителів країни.

    Про це повідомляє Israelinfo.

    Зазначені категорії громадян, в тому числі неповнолітні діти подружжя, можуть в'їхати в Ізраїль за двох умов:

    • шлюб пари повинен бути зареєстрований у Відділі реєстрації населення і імміграції МВС
    • подружжя постійно проживає в Ізраїлі.

    Під другим пунктом слід розуміти проживання громадянина Ізраїлю в країні протягом 180 днів, а його/її іноземного партнера – 90 днів. В'їзд іноземцю також може бути дозволений після розгляду відповідного прохання. Таке прохання подається до відділення реєстрації населення МВС за місцем проживання.

    Також буде дозволено в'їзд в Ізраїль іноземцям, які знаходяться в процесі оформлення статусу відносин за клопотанням ізраїльського партнера.

    В опублікованому на сайті МВС Ізраїлю документі йдеться про правила в'їзду в країну і для інших категорій іноземців: студентів, учасників різних проектів («Маса» та ін.), які приїжджають на сімейні урочистості (бар-міцва, весілля, народження дитини, похорони).

    Нагадаємо, у липні Ізраїль продовжив заборону на в'їзд іноземців до вересня, в тому числі для транзитних пасажирів.

    Як відомо, ізраїльські авіакомпанії продовжують відпустки співробітникам до 2021 року.

    До слова, після посилення карантину в Ізраїлі відбулися антиурядові заворушення.

    Зазначимо, що Франція вводить обов'язкове тестування на Covid-19 для приїжджих із 16 країн.

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