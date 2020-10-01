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    Дві школи Сєвєродонецька приймають врятованих зі знищених вогнем сіл

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    <span>В школи Сєвєродонецька звозять перших евакуйованих</span> - Дві школи Сєвєродонецька приймають врятованих зі знищених вогнем сіл
    В школи Сєвєродонецька звозять перших евакуйованих
    Фото: Олександр Махов/Фейсбук

    Штаб ліквідації пожежі на Луганщині працює цілодобово

    Для евакуації мешканців селищ, які постраждали від пожеж на Луганщині, у Сєвєродонецьку підготовлені пункти прийому. Про це повідомляє сайт військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк.

    «Підготовлено школи 8 і 17. Завезено все необхідне. Буде забезпечено гаряче харчування. У разі необхідності ще три школи міста Сєвєродонецька підготовлені для прийому евакуйованих людей. Це школи 20, 16, 18. Автобуси підготовлені для евакуації і знаходяться на в'їзді в місто з боку Воронове», – мовиться в повідомленні.

    Цілодобово працює штаб ліквідації пожежі на Луганщині – 095-910-19-20.

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    Фото: Oleksandr Makhov

    Раніше стало відомо, що вогонь узяв у кільце Сєвєродонецьк. У прифронтовій зоні від учора горять ліси, полум'я охопило майже 10 тисяч гектарів території.

    Пожежа розпочалась із займання сухої трави та лісової підстилки біля села Муратове та селища Трьохізбенка ще вчора вдень.Зараз йде локалізація 64 вогнищ пожежі. Жертвами пожеж стали щонайменше п'ятеро осіб.

    За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

    Також зазначимо, що уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині

     

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