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    Думки вголос

    Тепер ніхто не скаже, що Зеленський боїться журналістів

    • Володимир Фесенко

      Глава Центру політичного аналізу «Пента»

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Тепер ніхто не скаже, що Зеленський боїться журналістів
    Володимир Зеленський

    Зеленський - завзятий максималіст і упертий хлопець. Це викликає повагу

    Мовою оригіналу

    Вчерашний пресс-марафон Зеленского – очередная демонстрация нестандартного стиля Зеленского. На мой взгляд, это более оптимальная форма общения с журналистами, чем архаичные большие пресс-конференции, на которых присутствуют несколько сот журналистов, а вопросы могут задать несколько десятков.

    Пресс-марафон, конечно, удался на славу. Вряд ли теперь кто скажет, что Зеленский боится журналистов. Но вот зачем ставить такие рекорды? Я понимаю, что Президент не хотел отказывать всем аккредитованным журналистам.

    Но оптимальный временной формат для такого общения - 4-5 часов. Это я как бывший преподаватель могу сказать. Более чем двенадцатичасовой марафон – це занадто, и для здоровья и для нормального общения, и для полноценного информационного восприятия.

    Но, похоже, Зеленский – завзятый максималист и упертый парень. Это вызывает уважение. Однако, на будущее надо исходить из того, что все хорошо в меру.


    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЗМІ Володимир Зеленський
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