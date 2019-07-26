Дводенний страйк авіапрацівників може паралізувати аеропорт Барселони



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Страйк вплине на рейси не тільки авіакомпанії Iberia

Можуть бути скасовані або затримані 1000 авіарейсів

Дводенний страйк співробітників найбільшої іспанської авіакомпанії Iberia на вихідних в аеропорту Барселони може вплинути на тисячу авіарейсів.

Про це повідомляє The Local.

За оцінкою влади, можуть бути скасовані або затримані 1000 авіарейсів.

Запланований на суботу та неділю страйк вплине на рейси не тільки авіакомпанії Iberia, адже до аеропорту літають ще 27 авіаперевізники.

Зазначається, що страйк був організований після провалу перемовин між профспілками, які представляють 2700 співробітників Iberia, та представниками самого перевізника. Люди скаржаться, що змушені працювати понаднормово, та заявляють, що минулорічна угода, яка була досягнута для припинення схожого страйку, досі не була реалізована.

Раніше повідомлялося, що пілоти британських авіакомпаній (British Airline Pilots Association) проведуть страйк після того, як переговори з компанією British Airways про підвищення зарплат провалилися.