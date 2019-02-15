Двох затриманих у Казахстані українців депортували



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Українці летять до Києва в літаку

Двох затриманих у Казахстані українців, які працювали спостерігачами офіційної правозахисної місії Італійської федерації з прав людини — Comitato Italiano Helsink, депортували з країни вночі 15 лютого.

Про це Громадському повідомила медіаексперт з безпеки журналістів Інституту масової інформації Ірина Земляна.

Ідеться про українців — Людмилу Волошину та Валерія Явтушенка.

«Уночі без свідків і допусків адвокатів провели суди. І зараз вони летять до Києва в літаку. Телефони видали безпосередньо при посадці. Депортація», — зазначила Земляна.

Про затримання українців стало відомо 14 лютого.

Представниця ІМІ припустила, що ймовірною причиною затримання українців могло стати те, що нещодавно суддя у Казахстані виніс виправдувальний вирок в одній із політичних справ, після цього його почали переслідувати.

А українським спостерігачам вдалось поспілкуватись з цим суддею.

Нагадаємо, 14 лютого, в столиці Казахстану Астані невідомі, які представилися міграційною поліцією, викрали громадянку України, спостерігачку офіційної правозахисної місії Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki Людмилу Волошину.

Поліція Астани пояснила, що Волошину затримали за порушення міграційного законодавства.

«В ході проведеного в місті Астані з 11 по 15 лютого оперативно-профілактичних заходів (ОПМ) «Мігрант» було виявлено, що громадянка України Волошина Людмила, яка прибула до Республіки Казахстан з приватним візитом, здійснювала діяльність, яка не відповідає цілі в'їзду. Тим самим порушила вимоги статті 517 КпАП РК», - заявили в департаменті поліції Астани.