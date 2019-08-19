Двоє екстремалів впали з висоти у «Буковелі»: поліція відкрила кримінальне провадження



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Під час роупджампінгу обірвався страховий трос

Роботу атракціону після нещасного випадку було припинено

За фактом травмування туристів під час роупджампінгу на території на курорті «Буковель» поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Про це 19 серпня повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

«Виїздом на місце події поліцейські з’ясували, що люди займалися екстремальним видом спорту роупджампінгом, під час якого обірвався страховий трос. В результаті 21-річна і 26-річний жителі Львівщини впали на пішохідну доріжку і отримали травми», - заявили в поліції.

Наразі постраждала дівчина знаходиться в Яремчанській лікарні, а хлопець - в реанімаційному відділенні Івано-Франківської лікарні.

Роботу атракціону припинено.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 17 серпня на курорті Буковель двоє осіб травмувалися під час заняття екстремальним видом спорту – роупджампінгом.