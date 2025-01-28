Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 28-31 січня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 28-31 січня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 28 по 31 січня 2025 року
фото з відкритих джерел

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні чотири дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

28 січня

У вівторок, 28 січня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

29 січня

У середу, 29 січня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабим магнітним бурям.

30 січня

У четвер, 30 січня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабим магнітним бурям.

31 січня

У п'ятницю, 31 січня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабим магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні у віджеті нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.
Теги: самопочуття місто харчування магнітна буря стрес Сонце Планета Земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 28 січня
Ворог атакував Харків, російський «Шахед» залетів у Білорусь: головне за ніч
Сьогодні, 05:56
Росіяни намагаються охопити Покровськ
Речник «Хортиці» пояснив, чому росіяни міняють тактику на Покровському напрямку
Вчора, 01:23
18-19 січня у Києві пройдуть ярмарки
У Києві 18-19 січня пройдуть сільськогосподарські ярмарки: адреси
18 сiчня, 07:01
Зірка написала, що любить свою сім'ю, свою роботу, свою команду, своїх друзів, своє життя, і подякувала світу за це
«Гарна, як сонце». Полякова показала, якою вона прокинулася у свої 46 (фото)
17 сiчня, 17:18
Росіянам не вдалося взяти Покровськ навіть у напівкільце
Росіяни цілеспрямовано нищать інфраструктуру Покровська – військовий
17 сiчня, 04:09
Місто Гент, відоме своїми екологічними ініціативами, опублікувало поради з переробки святкових дерев для кулінарних цілей
Не їжте різдвяні ялинки: Бельгія виступила з дивним застереженням
8 сiчня, 04:42
У місті Маріуполь досі немає жодної згадки про загиблих цивільних
Маріупольці відреагували на будівництво меморіалу загиблим окупантам в місті
5 сiчня, 05:45
Населення планети на Новий рік становитиме 8,09 мільярда людей
Населення планети на Новий рік становитиме 8,09 млрд людей – AP News
31 грудня, 2024, 16:25
Муженко розповів, що на Курщині Україна має можливість проводити активні мобільні чи маневрені дії
Чим загрожує вивід українських воїнів з Курщини: відповідь ексголовкома Муженка
28 грудня, 2024, 14:05

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 28-31 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 28-31 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-27 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-27 січня: якою буде сонячна активність
У харківському шпиталі запроваджено унікальну методику лікування зору військових
У харківському шпиталі запроваджено унікальну методику лікування зору військових
За тиждень на віруси, грип та Covid-19 захворіли понад 100 тис. людей
За тиждень на віруси, грип та Covid-19 захворіли понад 100 тис. людей
Прогноз магнітних бур на 22-24 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 22-24 січня: якою буде сонячна активність
Україна готує новий календар щеплень: вакцинувати дітей від кору будуть на два роки раніше
Україна готує новий календар щеплень: вакцинувати дітей від кору будуть на два роки раніше

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Хто привітав диктатора Лукашенка із «перемогою» на виборах: список країн
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
58K
«Путінська диверсія» у Балтійському морі: Німеччина готує відповідь
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
25K
Державна аудиторська служба провела ревізію «Нафтогазу» і зачепила премії Коболєва
16K
У Києві графіті з Єрмаком, яке розкритикували соцмережі, протрималося близько доби (фото)

Новини

Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Харків, російський «Шахед» залетів у Білорусь: головне за ніч
Сьогодні, 05:56
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:09
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
Вчора, 21:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua