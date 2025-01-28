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Українці масово відправляють росіянам гроші: у чому хитрість

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українці масово відправляють росіянам гроші: у чому хитрість
Українці переказують кошти росіянам, вказуючи у коментарях до переказу подяку за нібито допомогу Збройним силам України
фото з відкритих джерел

Кримінальним кодексом РФ передбачено відповідальність за підтримку ЗСУ

Українці вигадали нову схему за допомогою якої шантажують росіян та вимагають з них гроші. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, українці надсилають кошти росіянам, вказуючи у коментарях до переказу подяку за нібито допомогу Збройним силам України. Далі вони роблять знімок сповіщення про переказ грошей та виходять на зв'язок, обіцяючи передати його у ФСБ та завести кримінальну справу за підтримку української армії.

Українці переказують кошти росіянам, вказуючи у коментарях до переказу подяку за нібито допомогу ЗСУ
Українці переказують кошти росіянам, вказуючи у коментарях до переказу подяку за нібито допомогу ЗСУ
скріншот

Як відомо, кримінальним кодексом РФ передбачено відповідальність за підтримку ЗСУ. Росіянам заборонено надавати фінансову та матеріально-технічну допомогу іноземній державі, спрямовану проти безпеки Росії. 

Нагадаємо, правоохоронці викрили групу шахраїв, які видавали себе за військових і збирали кошти нібито на потреби українських воїнів.

Раніше Національна поліція України попередила громадян про шахрайства під приводом купівлі й доставки автомобілів, дронів та спорядження для військовослужбовців.

Як повідомлялося, в Україні з’явився новий вид шахрайства, спрямований на родичів військовослужбовців Збройних Сил України, які потрапили в полон до російських окупантів.

До слова, у 2024 році було відкрито 64 978 справ про шахрайство. Це на 21% менше, ніж у 2023 році. Тоді було відкрито рекордну кількість таких справ – 82 609.

Протягом минулого року справ про шахрайство поменшало у 2,4 раза. Якщо у першому кварталі, в середньому, відкривали близько 8 тис. таких проваджень на місяць, то в останньому – лише 3,3 тис.

До суду торік дійшло 15 607 справ. Це 24% від загальної кількості відкритих справ у 2024 році. До порівняння, у 2022 і 2023 роках цей показник становив лише 18%.

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Теги: росіяни українці шахрайство гроші ЗСУ

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