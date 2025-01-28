Ворог атакував Харків, російський «Шахед» залетів у Білорусь: головне за ніч

Росіяни атакували Харків: зайнялось підприємство, є потерпілі, Британія та Канада ввели санкції проти Білорусі через сфальсифіковані вибори, російський «Шахед» залетів у Білорусь, пролунав вибух. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 28 січня, щоб ви були в курсі подій:

Росіяни атакували Харків: зайнялось підприємство, є потерпілі

У Новобаварському районі Харкова після влучання безпілотника спалахнула пожежа на цивільному підприємстві. Вогонь охопив близько 1500 кв. м. Про це повідомляє Суспільне Харків із посиланням на директора міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких.

«Ворожий безпілотник типу «Шахед» поцілив по території цивільного підприємства. Попередньо, це деревообробний цех. Після влучання сталося пошкодження газогону, який використовувався на підприємстві для виробництва. У зв'язку із цим виникла масштабна пожежа, з великим поширенням. До гасіння залучено більш ніж 12 підрозділів ДСНС, також техніка Харківської міської ради», – розповів він.

Повідомляється, що вогонь повністю охопив двоповерховий корпус. Пошкоджені також приміщення сусідніх підприємств та щонайменше два автомобілі, припарковані поруч.

За попередніми даними, зазначив Гладких, поранених внаслідок вибуху та пожежі немає. «Є інформація про двох потерпілих, в них гостра реакція на стрес. Це не працівники підприємства, тут нікого під час влучання не було. Це мешканці прилеглих територій», – додав посадовець.

Російський «Шахед» залетів у Білорусь, пролунав вибух – «Гаюн»

Білоруська ППО збила безпілотник «Шахед» над Мозирем в ніч на 28 січня, який залетів у повітряний білоруський простір на внаслідок дронової атаки на Україну. Про це повідомив «Беларускі Гаюн».

Згідно з попередніми даними ресурсу, російський ударний безпілотник було ліквідовано засобами ППО Збройних сил Республіки Білорусь о 00:55.

Зазначається, що під Мозирем також в цей час було чути вибух. При цьому в моніторинговій групі заявили, що через три хвилини після цього даний «Шахед» вже не фіксувався.

Додамо, близько опівночі «Гаюн» писав, що в той момент «Шахед» підлітав до Мозиря. Однак білоруська військова авіація тоді не була піднята в небо.

Зазначимо, місто Мозир розташоване в Гомельській області на півдні Білорусі на правому березі Прип'яті. Відстань до кордону з Україною від нього складає близько 45 км.

Британія та Канада ввели санкції проти Білорусі через сфальсифіковані вибори

Велика Британія разом з Канадою ввели санкції проти шістьох людей і трьох організацій у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у Білорусі. Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Під обмеження потрапили:

Ігор Карпенко – голова Центральної виборчої комісії Білорусі;

Віктор Дубровка – начальник білоруської виправної установи «Виправна колонія № 11», місто Волковиськ;

Павло Казаков – начальник білоруської виправної установи «Вʼязниця № 1», місто Гродно;

Андрій Цедрик – начальник слідчого ізолятора № 1, місто Мінськ;

Андрій Ананенко – начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією;

Михайло Бедункевич – заступник начальника Головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Серед інших, канадські санкції були запроваджені проти дружини правителя Білорусі Олександра Лукашенка – Галини. Також вони торкнулися Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю й корупцією, КДБ й низки інших державних відомств.

Серед юридичних осіб до санкційного списку увійшли три компанії оборонного сектору Білорусі: пов’язана з урядом Білорусі компанія, яка спеціалізується на дослідженні, розробці та виробництві радарних систем і систем управління зброєю LEVKURP OJSC, компанія-виробник боєприпасів Legmash Plant JSC та розробник і виробник безпілотних літальних апаратів у Білорусі "КБ Безпілотні вертольоти UAVHeli".

Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожуються, а їм самим забороняється в’їзд до країни.

У США звільнено чиновників, що розслідували справу проти Трампа – CNN

У Сполучених Штатах звільнено понад десять чиновників, які працювали над кримінальними розслідуваннями проти Дональда Трампа. Генпрокуратура вирішила, що вони не заслуговують на довіру адміністрації нового глави держави. Про це пише CNN.

У листі виконувача обов'язків генерального прокурора США Джеймса МакГенрі до чиновників йдеться про те, що їм «не можна довіряти у сумлінному виконанні порядку денного Трампа» .

«Ви відіграли значну роль у переслідуванні президента Трампа. Належне функціонування уряду критично залежить від довіри вищих посадових осіб до своїх підлеглих. Враховуючи вашу значну роль у переслідуванні президента, я не вірю, що керівництво Департаменту може довіряти вам у сумлінному виконанні порядку денного президента», – зазначив МакГенрі.

Зазначається, що звільнення відбулися в той час, коли адміністрація Трампа робить конкретні кроки з розслідування діяльності прокурорів, що здійснювали нагляд за кримінальними справами проти обвинувачених у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року. Трамп пообіцяв домогтися відплати як ключової обіцянки своєї передвиборчої кампанії.