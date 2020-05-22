YouTube назвав заборонені теми відео про коронавірус



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YouTube назвав заборонені теми відео про коронавірус

YouTube має намір блокувати відео, в яких йдеться про існування вакцини або засоби профілактики від вірусу

Відеохостинг YouTube опублікував положення нової політики щодо відео про коронавірус. Ролики, що містять недостовірну інформацію про Covid-19, будуть блокуватися.

Про це повідомляється на сторінці підтримки відеохостингу.

У правилах зазначається, що недостовірною буде вважатися інформація, яка суперечить даним Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) або місцевої влади. Серед тем, поширення недостовірних відомостей про яких може привести до блокування, були названі лікування, профілактика, діагностика і способи передачі коронавірусу.

Наприклад, обмеження торкнуться роликів про те, що Covid-19 не існує і люди від нього не вмирають, а також заклики до самолікування і використання будь-яких молитов і ритуалів замість походу до лікаря.

Крім того, YouTube має намір блокувати відео, в яких йдеться про існування вакцини або засоби профілактики від вірусу.

Раніше в травні представники соціальної мережі Twitter заявили про те, що компанія почне маркувати твіти, що містять спірну або помилкову інформацію про коронавірус.

У разі, якщо в твіті міститься інформація про захворювання, яка може ввести людину в оману, соціальна мережа буде пропонувати користувачу перейти до інших постів з достовірними даними про вірус.