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Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
У вівторок, 28 січня, у Львові відкрили Культурний хаб ЮНЕСКО. Це один з перших просторів такого зразка в Україні
фото: facebook.com/andriy.sadovyi

«Укрпошта» отримає акції PINbank, який раніше належав російському олігарху. Це дозволить створити в Україні поштовий банк

Суд відсторонив міського голову Ірпеня Маркушина від виконання обов'язків. Кабмін звільнив заступника Умєрова. В Україні з'явиться поштовий банк. Очільник Пентагону зупинив укладання нових оборонних контрактів – Bloomberg. У Львові відкрито перший в Україні культурний хаб ЮНЕСКО.

 «Главком» склав добірку новин 28 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

У Львові відкрито перший в Україні культурний хаб ЮНЕСКО

У вівторок, 28 січня, у Львові відкрили Культурний хаб ЮНЕСКО. Це один з перших просторів такого зразка в Україні. Про це повідомила Львівська міська рада. Так, офіс буде підтримувати, розвивати та популяризувати культуру, мистецтво, історичну спадщину, а також сучасні ініціативи.

«ЮНЕСКО до війни не мало офісу в Україні, але сьогодні ми є в Україні, бо українці вважають, що культура важлива», – сказала Одрі Азуле, генеральна директорка ЮНЕСКО – найвища посадова особа, яка очолює організацію у всьому світі. Вона прибула на відкриття до Львова.

В Україні з'явиться поштовий банк

«Укрпошта» отримає акції PINbank, який раніше належав російському олігарху Євгену Гінеру. Це дозволить створити в Україні поштовий банк, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що уряд передав акції Першого інвестиційного банку до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею «Укрпошті». «Таким чином створюємо поштовий банк. Отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків буде тепер у пішохідній доступності», – каже він.

Кабмін звільнив заступника Умєрова

Кабінет міністрів звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Як відомо, 5 жовтня 2023 року Кабінет міністрів України призначив Дмитра Кліменкова заступником Умєрова.

Прем'єр Сербії йде у відставку на тлі масових протестів

На тлі масштабних протестів у Сербії прем’єр-міністр Мілош Вучевич офіційно заявив, що подає у відставку. Про це повідомляє сербська «Радіо Свобода». Коментуючи протести, політик закликав усіх заспокоїти пристрасті і повернутися до діалогу.

За словами глави сербського уряду, сьогодні вранці, 28 січня, відбулася довга і змістовна розмова з президентом Сербії Александром Вучичем під час якої той прийняв його рішення та аргументи.

Суд відсторонив міського голову Ірпеня Маркушина від виконання обов'язків

Слідча суддя Печерського суду Києва Світлана Гречана відсторонила міського голову Ірпеня Олександра Маркушина від виконання обов'язків на час розслідування його виїзду за кордон у 2022 році.

Зазначається, що адвокати оскаржуватимуть рішення Печерського суду в апеляції.

Кабмін погодив постанову про електронні направлення на ВЛК

Кабмін погодив постанову, яка змінює правила отримання направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) для військовозобов’язаних та резервістів. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Відтепер, за словами нардепа, направлення на ВЛК можна буде отримати онлайн.

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Теги: Кабмін міністр Свобода радіо Олексій Гончаренко ЮНЕСКО українці суддя культура мистецтво Укрпошта розслідування Facebook кордон Денис Шмигаль правила

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