Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail

Тріщина у пустелі Ефіопії виникла в 2005 році, але з тих пір розширюється щороку

Можливо, на Землі утворюється шостий океан через розкол Африки на дві частини

Сенсаційна заява прозвучала з вуст професора Каліфорнійського університету Кена Макдональда: процес розколу Африканського континенту відбувається значно швидше, ніж передбачалося раніше. Про це пише видання Daily Mail.

У центрі уваги вчених колосальна тріщина завдовжки 56,5 кілометрів, яка вперше зафіксована у 2005 році. Дослідники встановили, що щороку розлом збільшується на 1,5 см. Згідно з останніми розрахунками, повний поділ континенту може статися вже через 1-5 млн років, що в рази швидше за попередні прогнози, які говорили про десятки мільйонів років.

«Існує ймовірність того, що води Індійського океану можуть хлинути в розлом, що утворився, затопивши територію нинішньої Східно-Африканської рифтової долини», – попереджає професор Макдональд.

Геологи зазначають, що цей процес призведе до появи нового континенту на карті світу. Більш того, водний масив, що утворився, може сформувати новий океан, порівнянний по глибині з Атлантичним.

До слова, через те, що дві великі тектонічні плити Землі стикаються одна з одною, існує велика ймовірність, що у далекому майбутньому Середземне море може бути стерте з лиця Землі. За словами дослідників, континети нашої планети перебувають у постійному, але повільному русі. Зокрема земна кора розділена на тектонічні плити, що рухаються над напіврідкою верхньою мантією, яка призводить до перегрупування континентів та формування різних геологічних особливостей впродовж століть.