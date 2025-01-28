Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня

Синоптики прогнозують місцями туман

У вівторок, 28 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

На сході країни та у Приазов'ї вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 7-12 м/с, в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 28 січня фото: Укргідрометцентр

Температура вночі 0-5° тепла, в Карпатах та східних областях місцями 1-3° морозу; вдень 5-10° тепла, на заході та півдні країни 9-14°.

На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Вітер південний , 7-12 м/с.

Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.

У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°тепла.