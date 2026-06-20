Politico: Німеччина планує масову закупівлю українських та ізраїльських ракет

Міністерство оборони Німеччини звернулося до збройових компаній з проханням надати варіанти ракет, оскільки прагне розширити власний арсенал далекобійних ударів

Міністерство оборони Німеччини екстрено розглядає можливість придбання недорогих крилатих ракет великої дальності в оборонних компаній з України та Ізраїлю, про що свідчать документи планування відомства, які опинилися в розпорядженні видання Politico, передає «Главком».

Цей крок набув критичної актуальності після того, як президент США Дональд Трамп вирішив скасувати розгортання американських підрозділів із ракетами «Томагавк» у Німеччині через своє обурення критикою канцлера Фрідріха Мерца щодо війни в Ірані. До того ж війна США проти Ірану вже виснажила американські запаси ракет – у перші тижні конфлікту було випущено близько чверті загального арсеналу «Томагавків» (850 одиниць), тоді як ВМС США цього року отримають лише 110 нових ракет.

Водночас офіційний запит міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса до очільника Пентагону Піта Гегсета щодо придбання пускових установок «Тайфун» досі залишається відкритим, оскільки Пентагон навряд чи запустить офіційну процедуру продажу до середини 2026 року через неврегульованість експортної політики.

Для захисту свого суверенітету та уникнення надмірної залежності від політично мінливого Вашингтона, Берлін реалізує чотириетапний план наземного глибокого удару. Перший напрямок передбачає закупівлю американських систем «Тайфун» на 2029 рік, другий – швидке постачання дешевих крилатих ракет уже у 2027 році, а третій та четвертий – довгострокові європейські розробки спільно з Великою Британією (високопродуктивна крилата ракета на 2032 рік та гіперзвуковий апарат на 2035 рік). Для виконання другого етапу німецьке управління озброєнь надіслало запит на пропозиції маловідомій ізраїльсько-американській фірмі Covenant, інвесторами якої є відомі венчурні компанії Founders Fund Пітера Тіля та Andreessen Horowitz. Уже в третій тиждень червня в Ізраїлі заплановані випробування їхньої ракетної системи Anthem, куди запросили німецьких представників.

Паралельно Німеччина вперше розглядає українських виробників для великого європейського оборонного контракту, що підтверджує технологічний стрибок Києва. У документах Бундесверу фігурують дві пов'язані з Україною системи: реактивний безпілотник середньої дальності «Барс» та крилата ракета FP-5 Flamingo від компанії Fire Point, яка має дальність 3000 км, однотонну боєголовку і вже успішно вражає цілі в РФ. Німецький гігант Diehl Defence, виробник систем IRIS-T, вже веде переговори з Fire Point про спільне виробництво Flamingo в Німеччині, оскільки українські ракети коштують близько $500 тис. за одиницю, що вп'ятеро дешевше за американський «Томагавк» і ідеально підходить для війн на виснаження.

Головними перешкодами для української зброї наразі залишаються експортні обмеження та німецька бюрократія під час сертифікації, хоча генеральний директор Fire Point Ірина Терех на виставці Eurosatory в Парижі наголосила, що в Україні успіх було досягнуто саме завдяки ліквідації паперової тяганини. У Міноборони Німеччини підкреслюють, що досвід війни в Україні довів незамінність глибоких ударів для стримування, а масовані атаки економічно ефективних систем здатні ефективно придушувати протиповітряну оборону ворога.

Нагадаємо, Україна й Німеччина підписали оборонну угоду про поєднання технологій.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, Україна та Німеччина роблять важливий спільний крок: сторони вже мають певні технології, а міністри оборони підписали відповідну угоду для поєднання цих можливостей. Президент додав, що Україна вдячна країнам, які ухвалили рішення зробити нові внески до програми PURL.