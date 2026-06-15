Німецький генерал назвав назвав цілі в РФ на випадок війни з НАТО

Командувач Люфтваффе перелічив чотири стратегічні об'єкти, які можуть опинитися під ударом у разі нападу Росії на країни Альянсу

Командувач військово-повітряних сил Німеччини Хольгер Нойман назвав об'єкти на території Росії, які можуть стати цілями для НАТО у разі збройного конфлікту між Альянсом і РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Потенційні цілі НАТО у відповідь на агресію РФ

У випадку нападу Росії на будь-яку з країн-членів НАТО під удар можуть потрапити Калінінградська область, Кольський півострів, Санкт-Петербург та сили Чорноморського флоту РФ.

Калінінград є стратегічним російським ексклавом, який оточений країнами Альянсу. На Кольському півострові розташована значна частина російської ядерної інфраструктури. Санкт-Петербург залишається одним із ключових центрів базування військово-морських сил Росії, а акваторія Чорного моря використовується Чорноморським флотом РФ.

Люфтваффе заявляє про готовність до негайних дій

Нойман наголосив, що військово-повітряні сили Німеччини готові діяти негайно в разі виникнення загрози. «Якщо хтось зателефонує мені зараз і скаже, що у нас тут така ситуація, ми повинні бути готові зараз – і ми готові», – заявив він.

Генерал зазначив, що для захисту союзників Німеччина використовуватиме як власні сили, так і можливості всього Альянсу.

«Ми використаємо все, що маємо в Німеччині, у військово-повітряних силах, а також у НАТО, щоб захистити нашу країну, наші цінності, наше населення та наш союз», – сказав Нойман.

НАТО не допустить «сірих зон» безпеки

Командувач Люфтваффе також підкреслив, що Альянс розглядає безпеку всіх своїх членів як єдине ціле.

«Повинно бути чітко, що немає зон різної безпеки, що НАТО є НАТО, до останнього сантиметра», – наголосив він.

За словами військового, особливу увагу Альянс приділяє країнам Балтії та північному регіону Європи, де останнім часом фіксуються різноманітні провокації з боку Росії, зокрема із застосуванням безпілотників.

Нойман нагадав, що у разі масштабного конфлікту Росія матиме справу одразу з 32 військово-повітряними силами держав-членів НАТО.

Нагадаємо, раніше командувач сухопутних військ Бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що Німеччина має бути готовою до можливого нападу Росії на одну з країн НАТО до 2029 року або навіть раніше. За його словами, така оцінка базується на даних розвідки та поділяється всіма 32 країнами-членами Альянсу. «Ми маємо бути готовими... Ми повинні бути готовими воювати», – наголосив генерал.