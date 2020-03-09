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    У світі

    Ердоган їде на переговори з очільниками ЄС і НАТО

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    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибуде до Брюсселя на запрошення голови Європейської ради&nbsp; - Ердоган їде на переговори з очільниками ЄС і НАТО
    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибуде до Брюсселя на запрошення голови Європейської ради 

    Ердоган здійснить одноденний робочий візит до Брюсселя 9 березня

    У понеділок, 9 березня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Брюссель, де зустрінеться з генсеком НАТО, президентами Європейської ради та Єврокомісії.

    Про це повідомляє департамент з комунікації адміністрації президента Туреччини.

    «Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган здійснить одноденний робочий візит до Брюсселя 9 березня на запрошення голови Європейської ради Шарля Мішеля», - йдеться у повідомленні.

    У зустрічі візьме участь президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

    Зазначається, що будуть розглянуті всі аспекти двосторонніх відносин між Туреччиною і Європейським союзом, будуть обговорені кроки для покращення співпраці.

    Також заплановано обговорення регіональних та міжнародних питань, зокрема міграційного, поточних подій у Сирії, особливо в провінції Ідліб.

    У ході візиту відбудеться зустріч президента Туреччини з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

    Як повідомлялося,  Ердоган закликав Грецію впустити на свою територію біженців та дозволити їм потрапити в інші країни Євросоюзу.

    Як відомо, Греція планує побудувати два нових тимчасових табори для розміщення сотень біженців, які прибувають з Туреччини.

    За минулий тиждень понад 1700 мігрантів висадилися на Лесбосі та чотирьох інших островах Егейського моря з Туреччини, в результаті чого 38 000 осіб було розподілено в жахливі та перевантажені центри для біженців.

    Напередодні Туреччина закрила морський кордон з Грецією через мігрантів.

    У суботу вранці на кордоні Греції і Туреччини сталися нові сутички з використанням сльозогінного газу.

    Раніше стало відомо, що Туреччина запобігатиме спробам мігрантів дістатися до Греції морем.

    Нагадаємо, 1 березня, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.

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