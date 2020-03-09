Ердоган їде на переговори з очільниками ЄС і НАТО



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибуде до Брюсселя на запрошення голови Європейської ради

Ердоган здійснить одноденний робочий візит до Брюсселя 9 березня

У понеділок, 9 березня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Брюссель, де зустрінеться з генсеком НАТО, президентами Європейської ради та Єврокомісії.

Про це повідомляє департамент з комунікації адміністрації президента Туреччини.

«Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган здійснить одноденний робочий візит до Брюсселя 9 березня на запрошення голови Європейської ради Шарля Мішеля», - йдеться у повідомленні.

У зустрічі візьме участь президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зазначається, що будуть розглянуті всі аспекти двосторонніх відносин між Туреччиною і Європейським союзом, будуть обговорені кроки для покращення співпраці.

Також заплановано обговорення регіональних та міжнародних питань, зокрема міграційного, поточних подій у Сирії, особливо в провінції Ідліб.

У ході візиту відбудеться зустріч президента Туреччини з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як повідомлялося, Ердоган закликав Грецію впустити на свою територію біженців та дозволити їм потрапити в інші країни Євросоюзу.

Як відомо, Греція планує побудувати два нових тимчасових табори для розміщення сотень біженців, які прибувають з Туреччини.

За минулий тиждень понад 1700 мігрантів висадилися на Лесбосі та чотирьох інших островах Егейського моря з Туреччини, в результаті чого 38 000 осіб було розподілено в жахливі та перевантажені центри для біженців.

Напередодні Туреччина закрила морський кордон з Грецією через мігрантів.

У суботу вранці на кордоні Греції і Туреччини сталися нові сутички з використанням сльозогінного газу.

Раніше стало відомо, що Туреччина запобігатиме спробам мігрантів дістатися до Греції морем.

Нагадаємо, 1 березня, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.