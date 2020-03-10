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    Туреччина запросила у НАТО додаткову допомогу для врегулювання ситуації в Сирії

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    Президент Туреччини Таїп Ердоган на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Брюсселі - Туреччина запросила у НАТО додаткову допомогу для врегулювання ситуації в Сирії
    Президент Туреччини Таїп Ердоган на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Брюсселі
    Фото: Reuters

    Генсек НАТО високо оцінив зусилля Туреччини щодо забезпечення безпеки в регіоні

    Туреччина потребує додаткової допомоги з боку НАТО для врегулювання ситуації в Сирії.

    Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган за підсумками зустрічі в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, повідомляє TRT World.

    «НАТО знаходиться в критичному періоді, коли необхідно чітко продемонструвати солідарність альянсу (з Туреччиною — ред)», — сказав Ердоган.

    За його словами, Туреччина протягом десяти років боролася з погрозами, що виходять із Сирії, а також з бойовиками Ісламської держави і є єдиною країною НАТО, яка зазнала військових втрат.

    У свою чергу, генсек НАТО високо оцінив зусилля Туреччини щодо забезпечення безпеки в регіоні.

    «Жоден інший союзник не постраждав більше, ніж Туреччина. Жоден інший союзник не приймає більше біженців, ніж Туреччина», — сказав Столтенберг.

    Він також назвав Туреччину «важливим» союзником, який «багато в чому сприяв нашій спільній безпеці».

    За його словами, Північноатлантичний альянс вклав значні кошти в ракетні системи та військові бази в Туреччині в минулі роки і продовжує вносити свій вклад в повітряні і морські місії в Туреччині.

    «Союзники готові і надалі підтримувати Туреччину і вивчати, що ще потрібно зробити», — додав генсек НАТО.

    Столтенберг також висловив стурбованість з приводу ситуації з безпекою в Сирії і викликаного ним кризи мігрантів. Він назвав міграцію «загальним викликом» та привітав діалог між Туреччиною і ЄС, щоб знайти довгострокове рішення кризи.

    Як повідомлялося,  Ердоган закликав Грецію впустити на свою територію біженців та дозволити їм потрапити в інші країни Євросоюзу.

    Як відомо, Греція планує побудувати два нових тимчасових табори для розміщення сотень біженців, які прибувають з Туреччини.

    За минулий тиждень понад 1700 мігрантів висадилися на Лесбосі та чотирьох інших островах Егейського моря з Туреччини, в результаті чого 38 000 осіб було розподілено в жахливі та перевантажені центри для біженців.

    Напередодні Туреччина закрила морський кордон з Грецією через мігрантів.

    У суботу вранці на кордоні Греції і Туреччини сталися нові сутички з використанням сльозогінного газу.

    Раніше стало відомо, що Туреччина запобігатиме спробам мігрантів дістатися до Греції морем.

    Нагадаємо, 1 березня, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.

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