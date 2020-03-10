Туреччина запросила у НАТО додаткову допомогу для врегулювання ситуації в Сирії



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Президент Туреччини Таїп Ердоган на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Брюсселі Фото: Reuters

Генсек НАТО високо оцінив зусилля Туреччини щодо забезпечення безпеки в регіоні

Туреччина потребує додаткової допомоги з боку НАТО для врегулювання ситуації в Сирії.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган за підсумками зустрічі в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, повідомляє TRT World.

«НАТО знаходиться в критичному періоді, коли необхідно чітко продемонструвати солідарність альянсу (з Туреччиною — ред)», — сказав Ердоган.

За його словами, Туреччина протягом десяти років боролася з погрозами, що виходять із Сирії, а також з бойовиками Ісламської держави і є єдиною країною НАТО, яка зазнала військових втрат.

У свою чергу, генсек НАТО високо оцінив зусилля Туреччини щодо забезпечення безпеки в регіоні.

«Жоден інший союзник не постраждав більше, ніж Туреччина. Жоден інший союзник не приймає більше біженців, ніж Туреччина», — сказав Столтенберг.

Він також назвав Туреччину «важливим» союзником, який «багато в чому сприяв нашій спільній безпеці».

За його словами, Північноатлантичний альянс вклав значні кошти в ракетні системи та військові бази в Туреччині в минулі роки і продовжує вносити свій вклад в повітряні і морські місії в Туреччині.

«Союзники готові і надалі підтримувати Туреччину і вивчати, що ще потрібно зробити», — додав генсек НАТО.

Столтенберг також висловив стурбованість з приводу ситуації з безпекою в Сирії і викликаного ним кризи мігрантів. Він назвав міграцію «загальним викликом» та привітав діалог між Туреччиною і ЄС, щоб знайти довгострокове рішення кризи.

Як повідомлялося, Ердоган закликав Грецію впустити на свою територію біженців та дозволити їм потрапити в інші країни Євросоюзу.

Як відомо, Греція планує побудувати два нових тимчасових табори для розміщення сотень біженців, які прибувають з Туреччини.

За минулий тиждень понад 1700 мігрантів висадилися на Лесбосі та чотирьох інших островах Егейського моря з Туреччини, в результаті чого 38 000 осіб було розподілено в жахливі та перевантажені центри для біженців.

Напередодні Туреччина закрила морський кордон з Грецією через мігрантів.

У суботу вранці на кордоні Греції і Туреччини сталися нові сутички з використанням сльозогінного газу.

Раніше стало відомо, що Туреччина запобігатиме спробам мігрантів дістатися до Греції морем.

Нагадаємо, 1 березня, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.