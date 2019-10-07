Конгрес США зобов’язав Пентагон і Білий дім надати документи про військову допомогу Україні



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24 вересня у Палаті представників США запустили процедуру імпічменту Дональду Трампу

Документи повинні бути надані до 15 жовтня

Демократи Палати представників Конгресу США запросили у Пентагону і адміністрації Білого дому документи, пов'язані з виділенням військової допомоги Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відповідний запит члени Палати представників направили в рамках розслідування про імпічмент президенту США Дональду Трампу. Зокрема, були запитані документи, пов'язані з рішенням Трампа заблокувати виділення військової допомоги Україні.

Документи повинні бути надані до 15 жовтня.

Напередодні стало відомо, що у розслідуванні справи про тиск Білого дому на Київ, з'явився другий інформатор, який заявляє, що має інформацію з перших рук про дії президента США Дональда Трампа у так званому «українськомускандалі», і вже мав розмову з генеральним інспектором розвідувальних служб США Майклом Аткінсоном.

Нагадаємо, держсекретар США прокоментував скандал навколо Трампа та України.

5 жовтня стало відомо, що конгресмени від Демократичної партії вимагають від Білого дому надати документи щодо розмови президентів США та України – Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Перед цим конгресмени направили аналогічний запит на адресу віце-президента США Майка Пенса.

Нагадаємо, Трамп закликав Палату представників провести голосування щодо імпічменту.