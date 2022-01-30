З перервою два дні. КНДР знову запустила ракети в бік Японського моря

Це сьомі випробування з початку року.

Північна Корея провела чергові ракетні випробування. КНДР запустила снаряд у бік Японського моря. Про це повідомляє Yonhap.

Це сьомі випробування з початку року.

Об'єднаний комітет начальників штабів зробив цю заяву в текстовому повідомленні, відправленому журналістам о 7:57 за місцевим часом (23: 57 за Києвом). Військова влада аналізує дальність, висоту і швидкість снаряда.

27 січня Північна Корея запустила два снаряди у бік Японського моря. Це були шості випробування з початку року.

Напередодні Японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда доручив своєму уряду зробити все можливе для збору інформації про ракети, що пролетіли, за словами глави Міноборони країни Нобуо Кісі.

1 січня Кім Чен Ин назвав 2022-й роком «великої смертельної битви». До слова, у жовтні Кім Чен Ин пообіцяв побудувати «непереможну армію».

Наприкінці вересня Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.

Раніше комітет очільників штабів Південної Кореї заявляв про пуск Північною Кореєю в бік Японського моря невпізнаної ракети.

Нагадаємо, південнокорейські військові заявили, що 15 вересня зі сторони Північної Кореї були запущені ракети невпізнаваного типу. Розвідка Південної Кореї та США наразі аналізують додаткову інформацію про запуск ракет.