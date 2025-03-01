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Збір «на ядерку»: після України найбільше донатять жителі США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Збір «на ядерку»: після України найбільше донатять жителі США
Фото: Unsplash

«На ядерку» для України задонатили близько 70 тисяч учасників з 61 країни

Для виробництва ядерної зброї для України, збір на яке відкрив співзасновник monobank Олег Гороховський, вже зібрано понад 17 млн грн. Про це повідомляє «Главком».

Збір «на ядерку»: після України найбільше донатять жителі США фото 1

Гороховський у соцмережах повідомив, що на збір задонатили близько 70 тисяч учасників з 61 країни.

Зазначається, що після України найбільше донатять із США, потім із Польщі.

«Дякую, друзі! Американці та поляки наші найближчі друзі та союзники поза найменшими сумнівами», – додав він.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

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Теги: ядерна зброя українці гроші фінанси

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