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    Джонсон зробив перші призначення на посаді прем'єра Британії

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    Джонсон зробив перші призначення на посаді прем'єра Британії

    Джонсон призначив перших трьох міністрів

    Новообраний прем'єр-міністр Великобританії Борыс Джонсон призначив перших трьох міністрів у своєму уряді.

    Про це повідомляє ВВС.

    Як повідомляється, в перший день прем'єрства Джонсон призначив нового міністра финсов. Ним став Саджида Джавіда, який раніше обіймав посаду міністра внутрішніх справ Великобританії.

    Крім того, прем'єр-міністр призначив Прити Пател міністром внутрішніх справ Великобританії. Міністром закордонних справ був призначений колишній глава міністерства з питань Brexit Домінік Рааб.

    Нагадаємо, лідер консервативної партії Великобританії Борис Джонсон зустрівся з королевою Єлизаветою II, яка призначила його на посаду глави кабінету міністрів країни.

    Таким чином, він офіційно змінив Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра.

    23 липня стало відомо, що новим лідером Консервативної партії замість Терези Мей, а відтак – прем’єр-міністром Великої Британії стане Боріс Джонсон.

     Читайте також: Популіст і скандаліст з дипломом Оксфорда. Хто він, новий британський прем’єр?
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