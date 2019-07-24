Джонсон зробив перші призначення на посаді прем'єра Британії



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Джонсон призначив перших трьох міністрів

Новообраний прем'єр-міністр Великобританії Борыс Джонсон призначив перших трьох міністрів у своєму уряді.

Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, в перший день прем'єрства Джонсон призначив нового міністра финсов. Ним став Саджида Джавіда, який раніше обіймав посаду міністра внутрішніх справ Великобританії.

Крім того, прем'єр-міністр призначив Прити Пател міністром внутрішніх справ Великобританії. Міністром закордонних справ був призначений колишній глава міністерства з питань Brexit Домінік Рааб.

Нагадаємо, лідер консервативної партії Великобританії Борис Джонсон зустрівся з королевою Єлизаветою II, яка призначила його на посаду глави кабінету міністрів країни.

Таким чином, він офіційно змінив Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра.

23 липня стало відомо, що новим лідером Консервативної партії замість Терези Мей, а відтак – прем’єр-міністром Великої Британії стане Боріс Джонсон.