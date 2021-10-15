У Чорнобильському заповіднику сфотографували рідкісну пташку із приказки

Працівники показали птаха, якого даремно називають глухим

У Чорнобильському заповіднику показали пташку, яку побачити зараз можна нечасто. Це – тетерук. Про це повідомляється на Facebook-сторінці заповідника.

Птицю не так часто зустрінеш на Поліссі, але поступово вона обживає заповідну територію.

«Тетеруків і тетеручок на Поліссі не так багато, як це було раніше. Але поступово вони обживають заповідну територію. Більш помітний бровастий красень-самець, а от рябенькій курочці легше маскуватись. До речі, в тетерука – гарні слух і зір. Дарма обмовили птаха «глухою тетерею», – розповіли на сторінці заповідника.

Самка і самець тетерука за зовнішнім виглядом помітно розрізняються. Самці зазвичай досить великі, вони можуть важити до півтора кілограмів, а самки рідко досягають кілограма і пофарбовані строкато, але не так яскраво.

Для свого проживання тетеруки найчастіше вибирають березові ліси.

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