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    У Чорнобильському заповіднику сфотографували рідкісну пташку із приказки

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    У Чорнобилі показали тетерука - У Чорнобильському заповіднику сфотографували рідкісну пташку із приказки
    У Чорнобилі показали тетерука
    Фото Чорнобильський біосферний заповідник / Facebook

    Працівники показали птаха, якого даремно називають глухим

    У Чорнобильському заповіднику показали пташку, яку побачити зараз можна нечасто. Це – тетерук. Про це повідомляється на Facebook-сторінці заповідника.

    Птицю не так часто зустрінеш на Поліссі, але поступово вона обживає заповідну територію.

    «Тетеруків і тетеручок на Поліссі не так багато, як це було раніше. Але поступово вони обживають заповідну територію. Більш помітний бровастий красень-самець, а от рябенькій курочці легше маскуватись. До речі, в тетерука – гарні слух і зір. Дарма обмовили птаха «глухою тетерею», – розповіли на сторінці заповідника.

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    Самка і самець тетерука за зовнішнім виглядом помітно розрізняються. Самці зазвичай досить великі, вони можуть важити до півтора кілограмів, а самки рідко досягають кілограма і пофарбовані строкато, але не так яскраво.

    Для свого проживання тетеруки найчастіше вибирають березові ліси.

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    Теги: Чорнобильська зона тварини Заповідники
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    У Чорнобильському заповіднику сфотографували рідкісну пташку із приказки