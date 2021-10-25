Для збільшення потоку туристів у Чорнобильську зону влада заплатить піарникам 2 млн грн

Планується збільшити відвідуваність Чорнобильської зони до 10 тис. осіб до кінця року

Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління Зоною відчуження» 20 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «НФ Комунікаційна агенція» послуги піару на 1,98 млн грн. Про це повідомляється у системі Prozorro.

Цьогоріч компанія повинна створити та реалізувати концепцію зв’язків з громадськістю в рамках ревіталізації зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. Це необхідно, щоб сформувати у цільової аудиторії думку про зону відчуження як місце для відвідування та світової історичної пам’ятки та збільшити відвідуваність до 10 тис. осіб до кінця року. Аудиторією є турагентства, іноземні та українські туристи та громадськість.

Розробка PR-концепції брендингу Зони відчуження коштуватиме 203 тис. грн, втілення розробленої стратегії та комунікаційного плану – 1,34 млн грн, а робота в соціальних мережах, а саме створення контент-плану, – 437 тис. грн. Завдяки рекламі у Facebook та Instagram кількість підписників повинна зрости на 5 тисяч. Крім того, мають розмістити пресреліз, колонку та відеосюжет у п’яти медіа, зняти передачу, провести захід за участі туроператорів, науковців, ліквідаторів та очевидців і два медіатури або презентації.

Ціна договору всього на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 2 млн грн.

ТОВ «Хавас ПР Київ» пропонувало на 100 грн нижчу ціну. Однак його відхилили, бо воно не подало довідку про несудимість протягом десяти днів після повідомлення про намір укласти договір. Замість неї фірма подала лист про запит на отримання довідки.

Столична компанія «НФ Комунікаційна агенція», яка до серпня 2021 року називалась «Ньюсфронт», належить директору Володимиру Дегтярьову та Наталії Березовській.

Замовник заснований Державним агентством України з управління Зоною відчуження.

Нагадаємо, нещодавно в Чорнобильській зоні відчуження встановили нові дорожні вказівники напрямку на шляхах, що ведуть до найцікавіших об'єктів.

Джерело: Наші гроші