У Києві може з’явитися ландшафтний заказник із рідкісними птахами

Ландшафтний заказник охопить територію озера Малинівка та прибережну смугу площею 4 га

Київська міська рада планує оголосити озеро Малинівка ландшафтним заказником місцевого значення з метою збереження ландшафтного та ботанічного різноманіття водойми на території навколо неї. Такий проєкт рішення був підтриманий на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики 26 жовтня, повідомляє пресслужба Київради.

За словами депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань екологічної політики Дениса Москаля, проєктований ландшафтний заказник охоплює територію озера Малинівка з його прибережною захисною смугою, водойма знаходиться у Дніпровському районі. Орієнтовна площа заказника 4 га.

«Озеро охороняється згідно з додатком до резолюції Бернської конвенції, водойма також має важливе значення у формуванні мікроклімату району. Територія об'єкту є місцем проживання трьох видів амфібій, водночас середовищем для гніздування багатьох видів птахів, значна кількість яких є рідкісними або зникаючими. Необхідно захистити водно-болотне угіддя від навмисного знищення та унеможливити забудову», – зазначив Москаль.

Нагадаємо, раніше Київрада ухвалила рішення про створення ландшафтного заказника місцевого значення «Дарничанка».

7 жовтня Київська міська рада підтримала проєкт рішення Управління екології та природних ресурсів «Про Затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022–2025 роки».

Наразі навколо озера Вирлиця точиться протистояння. Активісти вимагають вигнати забудовника – компанію «Мрія-Інвест» – і створити там заказник місцевого значення.

Депутатка Київради від партії «Удар», членкиня постійної комісії з питань екологічної політики Юлія Лимар не підтримує присвоєння статусу заказника озеру Вирлиця. На її думку, озеро Вирлиця може стати великим красивим кейсом, який може містити і міський парк зі збереженою природою і озером, і забудову, і не створювати загрози для міської інфраструктури.