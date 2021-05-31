В Україні зросли заробітні плати: у яких галузях отримують найбільше грошей

За галузями найвищі зарплати в квітні отримували в сфері інформації та телекомунікації

Найбільше отримують працівники у Києві – 20 422 грн, Київській –13 908 грн та Донецькій областях –13 886 грн.

В Україні середня зарплата станом на квітень 2021 року сягала 13 543 грн, що у 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн). Втім, у порівнянні з березнем вона зменшилася на 0,5%, але за рік збільшилася на 29,8%. Найвищі зарплати в минулому місяці зафіксували в Києві – 20 422 грн, найнижчий в Херсонській області – 10 647 грн. Про це свідчать дані Держстату.

Так, протягом року середня зарплата зросла в усіх регіонах країни. Найбільше, кажуть в Мінекономіки, підвищили зарплати жителям Тернопільської (49%), Чернівецької (43%), Івано-Франківської (41%) областей. Нині там платять 11 613 грн, 10 826 грн, 11 906 грн, відповідно.

Найбільше отримують працівники у Києві – 20 422 грн, Київській –13 908 грн та Донецькій областях –13 886 грн .

За галузями найвищі зарплати в квітні отримували в сфері інформації та телекомунікації - 27 101 грн і виробництва фармацевтики - 26 407 грн. Натомість найнижчі зарплати – у сфері організації харчування та тимчасового розміщення (6 979 грн).

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мета уряду – підвищити мінімальну заробітну плату педагогів до середньої зарплати в країні. Тому до кінця року планується підвищення оплати освітян.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував, що наприкінці 2021 року середня зарплата в Україні може становити 14,5 тис. грн.

Найменші зарплати у квітні отримували у Херсонській області – 10 647 грн, Чернівецькій – 10 826 грн і Кіровоградській областях – 10 780 грн.