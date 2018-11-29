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    Екс-адвокат Трампа зізнався в брехні Конгресу щодо справ Трампа в РФ

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    Екс-адвокат Трампа зізнався в брехні Конгресу щодо справ Трампа в РФ

    Президент США відреагував, назвавши Коена «слабкою людиною»

    Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен визнав себе винним у тому, що свідомо дав Конгресу неправдиві свідчення про плани будівництва хмарочоса Trump Tower у Москві.

    Про це повідомляє агентство АР.

    Президент США відреагував, назвавши Коена «слабкою людиною».

    Перед федеральним судом у Нью-Йорку 29 листопада Коен зізнався, що брехав у 2017 році слідчим комітетам Конгресу, які розглядали можливі зв’язки між Трампом та Росією. Адвокат розповів, що зустрічі, на яких обговорювалися плани побудувати хмарочос Trump Tower у столиці РФ, відбувалися аж до червня 2016 року. Раніше Коен заявляв, що вони припинилися у січні.

    Крім цього, під час цих переговорів адвокат одного разу контактував з речником президента РФ Володимира Путіна.

    Свою брехню Коен пояснив намаганням зберегти вірність Трампу та його «політичному меседжу».

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