Екс-голову правління страхової компанії «Гарант-Лайф» підозрюють у привласненні 40 млн грн вкладників



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Фото: ssu.gov.ua

Гроші підозрюваний витратив на придбання у підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності «цінних» паперів за завищеною вартістю, потім кошти привласнив топ-менеджер і власники страхової компанії

Співробітники Служби безпеки України викрили розкрадання коштів понад 10 тис. клієнтів страхової компанії ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» (Київ). Про це повідомив пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що в 2015-2016 роках колишній голова правління цієї компанії, що спеціалізується на страхуванні життя, привласнив кошти вкладників на суму майже 40 млн грн.

Ці гроші він витратив на придбання у підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності «цінних» паперів за завищеною вартістю. Потім кошти привласнив топ-менеджер і власники страхової компанії.

В результаті протиправних дій зловмисників понад 10 тис. вкладників, які уклали договори на страхування здоров'я і життя з компанією, фактично позбавлені можливості отримати страхові відшкодування.

Фото: ssu.gov.ua

Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, проведено санкціоновані слідчі дії та зібрано докази незаконних угод із коштами вкладників.

Колишньому голові правління ПАТ «УСК» Гарант-Лайф «оголошено про підозру.