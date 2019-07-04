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    Новини

    СБУ припинила діяльність етнічного наркоугруповання (фото)

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    СБУ припинила діяльність етнічного наркоугруповання (фото)
    СБУ припинила діяльність етнічного наркоугруповання (фото)
    СБУ припинила діяльність етнічного наркоугруповання (фото)
    СБУ припинила діяльність етнічного наркоугруповання (фото)
    СБУ припинила діяльність етнічного наркоугруповання (фото)
    Фото: ssu.gov.ua
    • Розсилка

    Ділки збували оптові партії наркотиків дилерам по всій території України

    Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України припинили діяльність етнічного угруповання, учасники якого здійснювали незаконне виготовлення в особливо великих розмірах, зберігання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що одним із організаторів угруповання є мешканка Запоріжжя. Ділки збували оптові партії наркотиків дилерам по всій території України.

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    Під час санкціонованих слідчих дій у Дніпропетровській і Запорізькій областях за місцями проживання зловмисників та в нарколабораторії правоохоронці вилучили 1 кг метадону, 8 тис. пігулок «Трамадол», 10 кг прекурсорів на суму понад 2 млн грн та обладнання для виготовлення наркотиків.

    Наразі трьох учасників угруповання, у тому числі організаторку, затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Триває досудове слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 307 Кримінального кодексу України.

    Ведуться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи для документування і притягнення всіх учасників угруповання до кримінальної відповідальності.

    Операція проводилась спільно з ДПН МВС України та слідчими Голосіївського УП ГУНП у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1.

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