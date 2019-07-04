СБУ припинила діяльність етнічного наркоугруповання (фото)

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Ділки збували оптові партії наркотиків дилерам по всій території України

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України припинили діяльність етнічного угруповання, учасники якого здійснювали незаконне виготовлення в особливо великих розмірах, зберігання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що одним із організаторів угруповання є мешканка Запоріжжя. Ділки збували оптові партії наркотиків дилерам по всій території України.

Під час санкціонованих слідчих дій у Дніпропетровській і Запорізькій областях за місцями проживання зловмисників та в нарколабораторії правоохоронці вилучили 1 кг метадону, 8 тис. пігулок «Трамадол», 10 кг прекурсорів на суму понад 2 млн грн та обладнання для виготовлення наркотиків.

Наразі трьох учасників угруповання, у тому числі організаторку, затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 307 Кримінального кодексу України.

Ведуться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи для документування і притягнення всіх учасників угруповання до кримінальної відповідальності.

Операція проводилась спільно з ДПН МВС України та слідчими Голосіївського УП ГУНП у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1.