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    У Києві судитимуть ексдиректора комунального підприємства за привласнення 2,5 млн грн

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    У Києві судитимуть ексдиректора комунального підприємства за привласнення 2,5 млн грн

    Майже 9 років посадовець переховувався від правоохоронних органів

    Київською місцевою прокуратурою №5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно екс-директора одного зі столичних комунальних підприємств за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «Колишній чиновник, працюючи на посаді директора комунального підприємства, упродовж 2006-2007 років перевів на рахунки фіктивних підприємств близько 2,5 млн гривень за надання ними юридичних послуг, а саме представлення інтересів комунального підприємства у судах різних інстанцій. Однак фактично договірних відносин не існувало, а грошові кошти були привласнені чиновником», - йдеться в повідомленні.

    Майже 9 років з часу встановлення обставин цього злочину посадовець переховувався від правоохоронних органів. Проте правоохоронцям вдалося встановити його місцезнаходження та затримати.

    За результатами досудового розслідування зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

    Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду для розгляду по суті.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

    Крім того, прокуратурою в інтересах держави заявлено цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, в сумі 2,2742 млн грн.

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