Екс-командувач Нацгвардії: продовжу працювати, якщо запропонує Зеленський

Аллеров подав у відставку за сімейними обставинами

Звільнений командувач Національної Гвардії України Юрій Аллеров готовий продовжувати працювати на цій посаді, якщо його призначить новообраний президент Володимир Зеленський

Про це повідомляє Громадське.

Відповідаючи на питання, чи готовий він продовжувати службу у Нацгвардії, Аллеров сказав: «Якщо новий президент прийме таке рішення, я буду розглядати цю пропозицію. А зараз буду звільнений згідно з законом».

Він зазначив, що рішення про звільнення було його ініціативою — напередодні він написав заяву про відставку.

«Я подав у відставку за сімейними обставинами, він її задовільнив», — додав Аллеров.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко звільнив командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова.

Нагадаємо, що 6 травня президент Петро Порошенко оголосив про заміну командувача Об'єднаних сил на Донбасі - замість Сергія Наєва, який командував Операцією від самого її початку навесні 2018 року, новим командиром українських бійців безпосередньо на фронті стане Олександр Сирський.

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