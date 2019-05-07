Екс-командувач Нацгвардії: продовжу працювати, якщо запропонує Зеленський
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Аллеров подав у відставку за сімейними обставинами
Про це повідомляє Громадське.
Відповідаючи на питання, чи готовий він продовжувати службу у Нацгвардії, Аллеров сказав: «Якщо новий президент прийме таке рішення, я буду розглядати цю пропозицію. А зараз буду звільнений згідно з законом».
Він зазначив, що рішення про звільнення було його ініціативою — напередодні він написав заяву про відставку.
«Я подав у відставку за сімейними обставинами, він її задовільнив», — додав Аллеров.
Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко звільнив командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова.
Нагадаємо, що 6 травня президент Петро Порошенко оголосив про заміну командувача Об'єднаних сил на Донбасі - замість Сергія Наєва, який командував Операцією від самого її початку навесні 2018 року, новим командиром українських бійців безпосередньо на фронті стане Олександр Сирський.