Екс-нардеп, учасник «альтернативних» виборів, якого допитувала поліція, написав лист до президента

Аркадій Корнацький називає місцеві вибори, які вудбулися по всій країні, незаконними

Народний депутат України 8 скликання Аркадій Карнацький, який балотувався під час «альтернативних» виборах на посаду сільського голови у Чаусове-2, що на Миколаївщині, звернувся до президента з вимогою «припинити поліцейське свавілля». Про це ідеться в листі, який є у розпорядженні «Главкома».

«Повідомляю Вам про політичний Кагарлик, який творять найвищі керівники МВС і поліція», ідеться в листі. «Жодних конституційних місцевих чергових виборів не проведено», - вважає політик, додаючи, що правових підстав для виборів, які відбулися в минулі вихідні, не існує.

Як повідомляв «Главком», 25 жовтня паралельно з офіційно оголошеними місцевими виборами у селі Соснівка Конотопського району на Сумщині і у селі Чаусове Первомайського району на Миколаївщині під час місцевих виборів були організовані незаконні виборчі комісії. У другій половині дня поліція зупинила проведення «виборів» у Соснівці. Натомість у Чаусове-2 відбулися «вибори» на посаду сільського голови, єдиним кандидатом у яких був Аркадій Корнацький.