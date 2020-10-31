  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екс-нардеп, учасник «альтернативних» виборів, якого допитувала поліція, написав лист до президента

    • Розсилка
    Народний депутат 8 скликання Аркадій Корнацький не погоджується із законністю місцевих виборів, які пройшли в Україні 25 жовтня - Екс-нардеп, учасник «альтернативних» виборів, якого допитувала поліція, написав лист до президента
    Народний депутат 8 скликання Аркадій Корнацький не погоджується із законністю місцевих виборів, які пройшли в Україні 25 жовтня

    Аркадій Корнацький називає місцеві вибори, які вудбулися по всій країні, незаконними

    Народний депутат України 8 скликання Аркадій Карнацький, який балотувався під час «альтернативних» виборах на посаду сільського голови у Чаусове-2, що на Миколаївщині, звернувся до президента з вимогою «припинити поліцейське свавілля». Про це ідеться в листі, який є у розпорядженні «Главкома».

    «Повідомляю Вам про політичний Кагарлик, який творять найвищі керівники МВС і поліція», ідеться в листі. «Жодних конституційних місцевих чергових виборів не проведено», - вважає політик, додаючи, що правових підстав для виборів, які відбулися в минулі вихідні, не існує.

    Як повідомляв «Главком», 25 жовтня паралельно з офіційно оголошеними місцевими виборами у селі Соснівка Конотопського району на Сумщині і у селі Чаусове Первомайського району на Миколаївщині під час місцевих виборів були організовані незаконні виборчі комісії. У другій половині дня поліція зупинила проведення «виборів» у Соснівці. Натомість у Чаусове-2 відбулися «вибори» на посаду сільського голови, єдиним кандидатом у яких був Аркадій Корнацький.

     Читайте також:
    Державний переворот місцевого масштабу. Що відбулось на виборах 25 жовтня
    «Мене допитували шість годин у поліції». Аркадій Корнацький провів «альтернативні» вибори
    місцева влада Аркадій Корнацький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies