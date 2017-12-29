РосЗМІ: РФ розгорне в Криму зенітно-ракетний комплекс С-400 для «захисту від України»

Другий дивізіон комплексу С-400 начебто буде контролювати повітряний простір над Чонгаром і Армянськом

Росія розгорне в окупованому Криму системи зенітно-ракетного комплексу С-400 для «захисту від повітряних загроз з боку України». Про це посилаючись на джерела пише «Риа Новости». «Завдання другого дивізіону комплексу С-400 - вчасно виявити і за необхідності знищити повітряні об'єкти з боку України, що становлять



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Зенітно-ракетний комплекс С-400

Другий дивізіон комплексу С-400 начебто буде контролювати повітряний простір над Чонгаром і Армянськом

Росія розгорне в окупованому Криму системи зенітно-ракетного комплексу С-400 для «захисту від повітряних загроз з боку України».

Про це посилаючись на джерела пише «Риа Новости».

«Завдання другого дивізіону комплексу С-400 - вчасно виявити і за необхідності знищити повітряні об'єкти з боку України, що становлять загрозу для Криму», - сказав співрозмовник агентства.

Повідомляється, що другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400, дислокований в Севастополі, в першу чергу буде контролювати повітряний простір над Чонгаром і Армянськом.

Окупанти заявили, що в Криму формується ешелонована система протиповітряної оборони, оскільки Україна проводить випробування крилатих ракет.

Зенітно-ракетна система дальньої дії С-400 «Тріумф» розробки і виробництва АТ «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» призначена для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронного та інших видів протидії.

До слова, наприкінці минулого року в окупованому Криму кораблі РФ проводили масштабне навчання.