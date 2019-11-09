Експрезидент Бразилії Лула да Сілва вийшов з в’язниці



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Лулу да Сілву зустрів натовп прихильників

У 2018 році екс-президент Бразилії Лула да Сілва був засуджений до 12 років в'язниці за звинуваченням у корупції

У п’ятницю, 8 листопада, колишній президент Бразилії Лула да Сілва, засуджений за звинуваченням в корупції і відмиванні грошей, вийшов на свободу.

Про це повідомляє France24.

74-річний експрезидент вийшов з офісу поліції міста Куритиба на півдні країни після півтора року тюремного ув'язнення. На виході його відразу ж оточила юрба прихильників.

Звільнення да Сілва стало можливим у зв'язку з рішенням Верховного суду, яким скасовується зобов'язання засуджених перебувати під вартою до остаточного розгляду апеляцій по справі.

Очікується, що після рішення суду на волю вийдуть десятки засуджених в гучних справах про корупцію.

Acá está... LULA LIBRE



Después de 580 días de retención ilegal... preso político de la oligarquía brasileña y la ultraderecha mafiosa.



Que viva Luiz Inácio Lula da Silva pic.twitter.com/eDdb5ICJhX — ¡A la carga! (@gaitan_presente) 8 листопада 2019 р.

У 2018 році експрезидент Бразилії Лула да Сілва був засуджений до 12 років в'язниці за звинуваченням у корупції та відмиванні грошей. Потім Верховний суд скоротив термін до 8 років і 10 місяців.

У лютому 2019 року його було засуджено до 13 років позбавлення волі в іншій справі про корупцію, і йому все ще загрожує півдюжини судових розглядів.