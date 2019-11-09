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    Експрезидент Бразилії Лула да Сілва вийшов з в’язниці

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    Лулу да Сілву зустрів натовп прихильників - Експрезидент Бразилії Лула да Сілва вийшов з в’язниці
    Лулу да Сілву зустрів натовп прихильників

    У 2018 році екс-президент Бразилії Лула да Сілва був засуджений до 12 років в'язниці за звинуваченням у корупції

    У п’ятницю, 8 листопада, колишній президент Бразилії Лула да Сілва, засуджений за звинуваченням в корупції і відмиванні грошей, вийшов на свободу.

    Про це повідомляє France24.

    74-річний експрезидент вийшов з офісу поліції міста Куритиба на півдні країни після півтора року тюремного ув'язнення. На виході його відразу ж оточила юрба прихильників.

    Звільнення да Сілва стало можливим у зв'язку з рішенням Верховного суду, яким скасовується зобов'язання засуджених перебувати під вартою до остаточного розгляду апеляцій по справі.

    Очікується, що після рішення суду на волю вийдуть десятки засуджених в гучних справах про корупцію.

    У 2018 році експрезидент Бразилії Лула да Сілва був засуджений до 12 років в'язниці за звинуваченням у корупції та відмиванні грошей. Потім Верховний суд скоротив термін до 8 років і 10 місяців.

    У лютому 2019 року його було засуджено до 13 років позбавлення волі в іншій справі про корупцію, і йому все ще загрожує півдюжини судових розглядів.

    суд Бразилія Twitter президент
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