Ексгенпрокурор Луценко виклав відео дружини, яка танцює з пандою
Колишня депутатка показала запальний танець
Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко опублікував в Мережі відео своєї дружини Ірини.
У короткому ролику Ірина Луценко, яка сьогодні, 7 лютого, відзначає свій день народження, танцює з пандою.
Відео було опубліковано на сторінці Луценко в Facebook, де він вітає дружину з днем народження.
«Танцюй, кохай, співай, живи, Найбільший приз мого життя», — пише в підписі до відео ексглава ГПУ.
Зазначимо, сьогодні Ірині Луценко виповнюється 54 роки.
Торік у грудні колишній генпрокурор публікував фото поїздки з дружиною в Китай.
«Природа Китаю неймовірна. Але за останні роки це доповнилося чудовою інфраструктурою», - ділився враженнями Луценко.
Восени 2019 року депутат Ради Ірина Луценко від «Євросолідарності» вирішила достроково скласти повноваження через проблеми з серцем.
У парламенті минулого скликання Ірина Луценко була представницею п'ятого президента Петра Порошенка.
Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 12 листопада, проголосувала за проєкт постанови №2395 про дострокове припинення повноважень депутата від фракції «Європейська солідарність» Ірини Луценко.
Юрій Луценко — 14-й генпрокурор. Очолював ГПУ з травня 2016-го до серпня 2019 року. Працював за п'ятого президента Петра Порошенка та шостого чинного — Володимира Зеленського.