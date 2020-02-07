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    Ексгенпрокурор Луценко виклав відео дружини, яка танцює з пандою

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    <span>Дружина Юрія Луценка Ірина сьогодні відзначає 54-річчя</span> - Ексгенпрокурор Луценко виклав відео дружини, яка танцює з пандою
    Дружина Юрія Луценка Ірина сьогодні відзначає 54-річчя

    Колишня депутатка показала запальний танець

    Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко опублікував в Мережі відео своєї дружини Ірини.

    У короткому ролику Ірина Луценко, яка сьогодні, 7 лютого, відзначає свій день народження, танцює з пандою.

    Відео було опубліковано на сторінці Луценко в Facebook, де він вітає дружину з днем народження.

    «Танцюй, кохай, співай, живи, Найбільший приз мого життя», — пише в підписі до відео ексглава ГПУ.

    Зазначимо, сьогодні Ірині Луценко виповнюється 54 роки.

    Торік у грудні колишній генпрокурор публікував фото поїздки з дружиною в Китай.

    «Природа Китаю неймовірна. Але за останні роки це доповнилося чудовою інфраструктурою», - ділився враженнями Луценко.

    Восени 2019 року депутат Ради Ірина Луценко від «Євросолідарності» вирішила достроково скласти повноваження через проблеми з серцем.

    У парламенті минулого скликання Ірина Луценко була представницею п'ятого президента Петра Порошенка.

    Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 12 листопада, проголосувала за проєкт постанови №2395 про дострокове припинення повноважень депутата від фракції «Європейська солідарність» Ірини Луценко.

    Юрій Луценко — 14-й генпрокурор. Очолював ГПУ з травня 2016-го до серпня 2019 року. Працював за п'ятого президента Петра Порошенка та шостого чинного — Володимира Зеленського.

    Юрій Луценко Генпрокурор Верховна Рада депутат свята Китай Ірина Луценко
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