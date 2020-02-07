Ексгенпрокурор Луценко виклав відео дружини, яка танцює з пандою



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Дружина Юрія Луценка Ірина сьогодні відзначає 54-річчя

Колишня депутатка показала запальний танець

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко опублікував в Мережі відео своєї дружини Ірини.

У короткому ролику Ірина Луценко, яка сьогодні, 7 лютого, відзначає свій день народження, танцює з пандою.

Відео було опубліковано на сторінці Луценко в Facebook, де він вітає дружину з днем народження.

«Танцюй, кохай, співай, живи, Найбільший приз мого життя», — пише в підписі до відео ексглава ГПУ.

Зазначимо, сьогодні Ірині Луценко виповнюється 54 роки.

Торік у грудні колишній генпрокурор публікував фото поїздки з дружиною в Китай.

«Природа Китаю неймовірна. Але за останні роки це доповнилося чудовою інфраструктурою», - ділився враженнями Луценко.

Восени 2019 року депутат Ради Ірина Луценко від «Євросолідарності» вирішила достроково скласти повноваження через проблеми з серцем.

У парламенті минулого скликання Ірина Луценко була представницею п'ятого президента Петра Порошенка.

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 12 листопада, проголосувала за проєкт постанови №2395 про дострокове припинення повноважень депутата від фракції «Європейська солідарність» Ірини Луценко.

Юрій Луценко — 14-й генпрокурор. Очолював ГПУ з травня 2016-го до серпня 2019 року. Працював за п'ятого президента Петра Порошенка та шостого чинного — Володимира Зеленського.