Тарифи на передачу електроенергії мають бути нижчими? Коломойський виграв черговий суд

Ігор Коломойський здобув ще одну судову перемогу

НКРЕКП програла апеляцію на рішення суду про скасування тарифів

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 5 серпня не задовільнив вимогу державного регулятора про визнання неправомірним рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування декількох минулорічних постанов регулятора про тарифи на передачу електроенергії «Укренерго».

Низка структур на чолі з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) програла апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва за позовом АТ «Нікопольський завод феросплавів», підконтрольного Ігорю Коломойському, (та низки інших структур) про скасування декількох постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на передачу електроенергії лініями «Укренерго». Зокрема, мова йде про постанову від 7 червня 2019 року № 954 «Про встановлення тарифу на передачу електричної енергії ДП НЕК «Укренерго» на ІІ півріччя 2019 року»; від 7 червня 2019 року №955 «Про встановлення тарифу на послуги з диспетчерського управління ДП НЕК «Укренерго» на ІІ півріччя 2019 року»; від 12 липня 2019 року №1411 «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії «Укренерго».

До відома: згадані постанови про тарифи змінювали одна одну в ході запуску нової моделі енергоринку України (з 1 липня 2019 року). Про це йдеться в оприлюдненій 10 серпня постанові суду.

Згадану апеляційну скаргу вище названі структури на чолі з НКРЕКП подали після того, як 23 березня 2020 року Окружний адміністративний суд Києва задовільнив вимоги позивачів – промислових підприємств. Не погоджуючись з таким судовим рішенням, НКРЕКП, «Укренерго», ТОВ «Трифановка Енержі», ДП «Гарантований покупець» подали апеляційні скарги, в яких просили скасувати згадане рішення Окружного адмінсуду міста Києва від 23 березня 2020 року. На думку апелянтів, рішення суду першої інстанції прийнято з порушенням норм матеріального та процесуального права. Зокрема, у своїх апеляційних скаргах вони зазначали, що судом було грубо порушено норми процесуального права, а саме розглянуто справу за правилами спрощеного провадження. Також апелянти вважають, що скасування оскаржуваних постанов є грубим втручанням у дискреційні повноваження НКРЕКП, оскільки суд не вправі перебирати на себе компетенцію державного органу шляхом скасування постанов про встановлення тарифів.

«Главком» писав про те, що нова модель оптового енергоринку виявила неготовність України до перетворень за європейськими стандартами. Найсильніше зміни на ринку вдарили по металургійних підприємствах: для них електроенергія різко подорожчала через зростання тарифу для НЕК «Укренерго». Всі потужні підприємства приєднані до високовольтних мереж НЕК «Укренерго», і за доставку електроенергії платять за тарифом, затвердженим регулятором (НКРЕКП). Перед запуском енергоринку комісія включила в тариф «Укренерго», крім традиційної плати (за послуги передачі електроенергії магістральними мережами та диспетчерського управління єдиною енергосистемою України) ще й витрати, пов’язані з купівлею електроенергії з метою компенсації технологічних втрат у мережах, а також витрати на виконання спеціальних обов’язків (ПСО) зі збільшення частки виробництва альтернативної енергії, тобто на компенсацію вартості «зеленого тарифу», а він приблизно у дев’ять разів вищий, ніж, до прикладу, тариф для «Енергоатома».

Тому відразу ж після запуску нового ринку металургійні підприємства забили тривогу: в собівартості їхньої продукції частка електроенергії сягає 40-60%. Через подорожчання електроенергії майже на третину ці підприємства втратили конкурентні переваги на світовому ринку. Вже на другий день після запуску ринку (2 липня) за позовом АТ «Нікопольський завод феросплавів» Окружний адмінсуд Києва призупинив дію постанов НКРЕКП (№954 та №955 від 7 червня 2019 р), які встановили тарифи для «Укренерго» на друге півріччя. Позивач посилався на рішення Конституційного суду про те, що Комісія була створена у неконституційний спосіб. Судді погодилися із аргументами позивача про те, що завищені тарифи для одних споживачів дають ресурси для субсидування інших, а відтак на ринку складаються нерівні умови.

«Главком» писав про те, як під тиском металургійних підприємств 12 липня НКРЕКП (постанова №1411) затвердила з 1 серпня 2019 року новий тариф на послуги передачі електроенергії магістральними мережами в розмірі 312,14 грн/МВт-год (без ПДВ), що на 10,2% менше, ніж затверджений 7 червня (347,43 грн/МВт-год). Усього витрат було передбачено в розмірі понад 16,9 млрд грн – цю суму вирішили повністю перекласти на плечі споживачів.

Після того, як Комісія зменшила тариф на послуги «Укренерго» на 10%, показник зростання ціни на електроенергію знизився з 24% до 22%. Але це все одно не вирішило проблему металургійних підприємств, тому вони пообіцяли й надалі оскаржувати в судах дію постанов НКРЕКП про затвердження нових ставок тарифів на передачу та диспетчеризацію для «Укренерго».

Згодом за порадою експертів USAID, відшкодування генерації з відновлюваних джерел було виключено з тарифу «Укренерго». Ці обов’язки переклали на «Гарантованого покупця» - це підприємство закуповує електроенергію в «Енергоатомі» за пільговими цінами для населення, а потім продає її на енергоринку і розраховується з «зеленими» виробниками» електроенергії. Це дозволило різко зменшити витрати на електроенергію для промислових споживачів, але не вирішило проблему платежів «зеленій» генерації.

За прогнозом Мінекоенерго, у 2020 році сума виплат виробникам за «зеленим» тарифом складе понад 52 млрд грн (без ПДВ). При цьому, обсяг додаткової надбавки таким виробникам до ринкової ціни на електричну енергію у 2020 році перевищить 33 млрд грн. Як наслідок, прогнозується поява значного дефіциту ДП «Гарантований покупець», що відповідає за здійснення оплати виробникам за «зеленим» тарифом – дефіцит складе близько 26 млрд грн залежно від ціни на ринку на добу наперед та курсу євро. Це призводить до затримки із розрахунками з виробниками за «зеленим» тарифом.

З 1 серпня згідно рішення НКРЕКП, ухваленого в липні 2020 року, тариф на послуги з передачі електричної енергії зріс на 54,6% - з 155,4 грн за МВт-год до 240,23 грн за МВт-год (без ПДВ). Водночас тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління становитиме 24,75 грн за МВт∙год (без ПДВ). Хоча спочатку в НКРЕКП був підготовлений проект рішення, що тариф на передачу електроенергії "Укренерго" з 1 серпня зросте в 4 рази - до рівня 596,48 грн за МВт-год – нібито саме ця цифра є економічно обґрунтованою!

«НКРЕКП усвідомлює, що такий рівень тарифу (240,23 грн за МВт·год) на послуги з передачі електричної енергії є обтяжливим для споживачів електроенергії та може негативно відобразитись на конкурентоспроможності української промисловості, проте вимушена прийняти зазначене рішення відповідно до вимог законодавства України для забезпечення цілісної, збалансованої роботи НЕК «Укренерго», ДП «Гарантований покупець», ДП НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго» та якнайшвидшого врегулювання проблемних питань в електроенергетичній сфері», - повідомив сайт НКРЕКП. Отже, гарячі баталії за тариф для «Укренерго» ще попереду.

Наталка Прудка