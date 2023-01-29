Високопосадовець НАТО:  Альянс готовий до прямої конфронтації з Росією

У військових високопосадовців є розуміння того, що стратегічні цілі Росії виходять за межі України

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер гарантує, що НАТО готове до прямої конфронтації з Росією. По це він розповів в інтерв’ю португальській телерадіокомпанії RTP.

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За його словами, наразі пріоритетом Альянсу є переозброєння в умовах, коли вже є зрозумілим, що організація втратила монополію на військову ініціативу.

Представник НАТО нагадав, що під час саміту в Мадриді минулого року у відповідь на дії Росії Альянс вирішив створити чотири додаткові багатонаціональні бойові групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.

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«Це важливий сигнал Росії… Що ми готові, якщо у них з’явиться думка прийти до НАТО. І це червона лінія. Якщо є якась червона лінія – це перетин росіянами кордону нашої території», – заявив Бауер.

За його словами, вже є зрозумілим, що стратегічні цілі Росії виходять за межі України , враховуючи те, що Москва має намір повернути собі розміри колишнього Радянського Союзу. Втім, НАТО не боїться ескалації. «Якщо вони припинять війну сьогодні, ніякої більше ескалації не буде», – наголосив голова Військового комітету НАТО.