У Росії заочно судитимуть Гриценка



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Анатолія Гриценка заочно судитиме російський суд

Політика звинувачують у «закликах до терористичної діяльності на території РФ з використанням ЗМІ»

Російський слідчий комітет передав до суду кримінальну справу стосовно колишнього міністра оборони України, лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка. Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету РФ.

«У Головному слідчому управлінні Слідчого комітету РФ завершено розслідування кримінальної справи стосовно колишнього міністра оборони України, екскандидата в президенти України Анатолія Гриценка. Він звинувачується у вчиненні публічних закликів до здійснення терористичної діяльності на території РФ з використанням засобів масової інформації (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ)», - йдеться у повідомленні.

У Росії Гриценка заочно оголосили в розшук і у квітні 2019 року заочно заарештували.

«Зараз він продовжує переховуватися на території України, звідки не може бути екстрадований відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства України», - заявляють у Слідкомі РФ.

За версією російського слідства, 16 липня 2014 року і 2 липня 2017 року Гриценко, перебуваючи в Україні, «публічно виступив у ЗМІ із закликами до здійснення терористичної діяльності на території РФ шляхом підриву російських поїздів у прикордонних з Україною регіонах, автомашин у містах Москві і Таганрозі у відповідь на нібито проведену російськими спецслужбами за вказівкою керівництва країни діяльність, направлену на знищення української військової техніки і вбивства представників українського силового блоку».

Слідком РФ стверджує, що причетність Гриценка до вчинення такого злочину «підтверджується сукупністю зібраних доказів, у тому числі - висновками судових експертиз, результатами оперативно-розшукової діяльності та іншими матеріалами справи».

«Зараз кримінальну справу із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті», - йдеться у повідомленні.

Сам Гриценко назвав інформацію Слідкому «ще одним відголоском Нормандського саміту».

Нагадаємо, у грудні 2017 року СК РФ відкрив проти Гриценка справу за статтею про заклики до тероризму за його висловлювання в ефірі телеканалу «112 Україна». Тоді, коментуючи підрив у Києві автомобіля, в якому загинув командир спецпризначення Головного управління розвідки Міноборони Максим Шаповал, Гриценко поклав відповідальність за це на Москву і заявив про необхідність відповісти на «демонстративні, показові і нахабні вбивства українських офіцерів». За його словами, на теракти у Києві треба відповідати аналогічними підривами автомобілів «у Таганрозі або Москві».

Торік у Росії порушили проти Гриценка другу справу за цією самою статтею і об'єднали їх в одне провадження. Йдеться про пропозицію Гриценка дзеркально відповідати Росії на засилання диверсантів в Україну.

«Противник зупиниться тоді, коли він зрозуміє, що втрати для нього неприйнятні. Ось зараз поранені й убиті йдуть в українські сім'ї, а вони повинні йти і в російські родини теж. І якщо підривають полотно залізничне і пускають під укіс наші поїзди, то так само російські поїзди з бойовою технікою, яку підтягують, повинні йти під укіс. Значить потрібно діяти на території Російської Федерації. Війна - так війна, усіма доступними засобами», - говорив Гриценко в ефірі телеканалу «1+1».