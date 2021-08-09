В «Укрзалізниці» зміниться керівник: рішення наглядової ради

Потенційний очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін сім років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова

Наглядова рада «Укрзалізниці» вирішила рекомендувати уряду погодити призначення Камишіна новим тимчасовим очільником компанії

Наглядова рада «Укрзалізниці» на позачерговому засіданні 7-8 серпня вирішила задовільнити заяву Івана Юрика щодо звільнення його від тимчасового виконання обов'язків голови правління. Він звільниться з дати призначення нового тимчасово виконуючого обов’язки, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Як зазначається в повідомленні, наглядова рада рекомендує Кабінету міністрів України задовольнити заяву Юрика та схвалити відповідне рішення. Водночас Юрик продовжуватиме виконання своїх обов’язків на посаді члена правління, відповідального за фінанси.

Крім того, наглядова рада «Укрзалізниці» вирішила рекомендувати Кабінету міністрів погодити призначення Олександра Камишіна новим тимчасово виконуючим обов’язки голови правління на період до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління, в залежності від того що настане раніше.

«Процес обрання постійного голови правління триває. Відбір консультантів з людських ресурсів для допомоги у цьому процесі має бути завершено вже на цьому тижні», – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що наразі Камишін обіймає посаду радника міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

До цього він працював в KPMG на посаді аудитора (2006-2008 рр), в фонді Томаша Фіали Dragon Capital (2008-2012 рр), генеральним директором KMZ Industries. З липня 2011 року – видавець Latifundist Media.

З квітня 2012 року по квітень 2019 року обіймав посаду менеджера з інвестицій SCM Ріната Ахметова. В цей же час був членом наглядової ради компанії Portinvest. З січня 2020 року – керуючий партнер Fortior Capital.

Нагадаємо, минулого тижня РНБО доручила Кабінету міністрів покласти обов'язки голови правління «Укрзалізниці» на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Як відомо, РНБО виносило питання «Укрзалізниці» на своє засідання 30 липня. Тоді вирішили ввести тимчасове керівництво до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління. В РНБО вважають, що «Укрзалізниця» нині у критичному стані, і це загрожує нацбезпеці.